        Erzincan Valiliği'nden kuzuların ölümüyle ilgili açıklama:

        Erzincan Valiliği, Kemah ilçesinde kuzuların ölümüne ilişkin, "Yapılan ilk değerlendirmelere göre, herhangi bir salgın hastalık belirtisi görülmemiş olup ilimiz genelinde yapılan kontrollerde de münferit kayıplar dışında toplu hayvan ölümlerine rastlanılmamıştır." açıklamasını yaptı.

        Giriş: 23.03.2026 - 19:45 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamada, bazı yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde yeni doğan kuzuların ani ölümüyle ilgili paylaşımlar nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

        Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner sağlık ekiplerince sahada gerekli incelemelerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Kuzu ölümleri ile ilgili numuneler alınarak analizlerinin gerçekleştirilmesi için Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderilmiştir. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, herhangi bir salgın hastalık belirtisi görülmemiş olup ilimiz genelinde yapılan kontrollerde de münferit kayıplar dışında toplu hayvan ölümlerine rastlanılmamıştır."

        Açıklamada, sürecin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için laboratuvar sonuçlarının beklenmesinin büyük önem taşıdığı kaydedildi. Elde edilecek bulgular doğrultusunda gerekli önlemlerin hızla alınarak üreticilerin bilgilendirilmeleri sağlanacağı aktarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Hayatını kaybetti
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Savaş istemiyoruz" diyenlerin savaşı
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Erzincan'da bayram tatilinde 11 bin 611 araç denetlendi
        Erzincan'da kuzu telefleriyle ilgili numuneler laboratuvara gönderildi
        Köyün içerisine giren vaşak görüntülendi
        Erzincan Emniyetinden şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti
        Polis Özel Harekat 43 yaşında
        Meteoroloji'den buzlanma, don ve çığ uyarısı
