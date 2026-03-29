Erzincan'ın kapı tokmağı ve kuru kaymağı coğrafi işaret aldı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde üretilerek evlerin kapısına asılan "Kemaliye kapı tokmağı" ile yöreye özgü lezzetlerden "Kemaliye kuru kaymağı" coğrafi işaret tescili aldı.



Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) 26 Ocak 2023 tarihinde yapılan tescil başvurusu sonuçlandı.



Yapılan değerlendirmede, ilçede asırlardır yaşatılan ve Türklerin Şamanizme inandığı dönemdeki geleneklerden olup çeşitli motiflerle süslenen "Kemaliye kapı tokmağı" ile yine yörede farklı lezzetler arasında gösterilen “Kemaliye kuru kaymağı” coğrafi işaret aldı.



Kemaliye Belediyesinden yapılan açıklamada, kıymetli iki kültürel değerin resmi olarak tescillendiği belirtildi.



Tescillenen ürünlerin sadece bir belge olmadığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Bu tesciller yalnızca bir belge değil, Kemaliye'mizin zanaat geleneğinin, mutfak kültürünün ve tarihi kimliğinin resmi olarak tescillenmesidir. Yüzyıllardır evlerimizin kapılarında yankılanan tokmak sesleri de, sofralarımızın vazgeçilmezi olan kuru kaymak da artık güvence altındadır."

