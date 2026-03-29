        Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası 5. Ayak Müsabakaları, Erzincan'da tamamlandı

        Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) koordinasyonunda düzenlenen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turları 5. Ayak Müsabakaları, Erzincan'da sona erdi.

        Giriş: 29.03.2026 - 23:21 Güncelleme:
        Yaşar Erkan Merkez Spor Salonu'ndaki organizasyona katılan 18 ilden 700 sporcu yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde yarıştı.

        Üç gün süren şampiyonada sporcular, derece elde etmek için mücadele etti.


        Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Kul, müsabakaları farklı illerde 6 ayakta yaptıklarını söyledi.

        Erzincan’daki 5. ayak yarışlarından sonra Antalya’da final müsabakaları yapacaklarını belirten Kul, "Antalya’da gerçekleşecek 6. ayak müsabakaları tamamladıktan sonra dereceye giren ortalamaları ile milli takım değerlendirmesini yapıyoruz. Bu değerlendirme sonucunda da milli sporcularımızı dünya ve Avrupa Şampiyonası'na götüreceğiz." diye konuştu.

        Kul, kentteki organizasyona 700 sporcunun katıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Gerçekten zorlu bir mücadelenin ardından yeni gelen sporcularımız güzel dereceler elde etti. Bu bağlamda yeni sporcularımızla da milli takımımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Sayın Valimizin destekleri ile Türkiye’nin farklı illerinden gelen sporcuların Erzincan’ı tecrübe etmesi ve burayı görmesi, bu havayı soluması güzel bir tecrübe oldu. Çalışmalarımıza federasyon olarak devam ediyoruz. Geçen yıl Avrupa ve dünyada şampiyonluklar kazanarak altın yılımızı yaşadık. Bunu da sürdürmeye özen gösteriyoruz."

        Müsabakaların ardından sporculara ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Direksiyon sınavında saldırı! 2 kişi yakalandı
        Direksiyon sınavında saldırı! 2 kişi yakalandı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        Galatasaray'da Icardi 11'e dönüyor!
        Galatasaray'da Icardi 11'e dönüyor!
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        "Evimde dul kadın istemiyorum" dedi, eşyaları attı!
        "Evimde dul kadın istemiyorum" dedi, eşyaları attı!
        Fenerbahçe Opet'ten derbide büyük fark!
        Fenerbahçe Opet'ten derbide büyük fark!
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
        Vahşet kurbanı Kubilay Kaan Kundakçı yeşil sahada anıldı!
        Vahşet kurbanı Kubilay Kaan Kundakçı yeşil sahada anıldı!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Konserde kavga çıktı
        Benzer Haberler

        Erzincan'ın kapı tokmağı ve kuru kaymağı coğrafi işaret aldı
        Erzincan'ın kapı tokmağı ve kuru kaymağı coğrafi işaret aldı
        Erzincan'da yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Erzincan'da yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Kapı tokmağı ve kuru kaymak için coğrafi işaret
        Kapı tokmağı ve kuru kaymak için coğrafi işaret
        Meteoroloji'den çığ ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Meteoroloji'den çığ ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Erzincan'da ev yangını
        Erzincan'da ev yangını
        Erzincan'da öğrencilere güvenlik eğitimi verildi
        Erzincan'da öğrencilere güvenlik eğitimi verildi