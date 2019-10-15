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Erzincan İl Genel Meclisi’nden Barış Pınarı Harekâtı’na tam destek

İHA

Erzincan İl Genel Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na tam destek vermek için olağanüstü toplandı. Tüm partilerin meclis üyelerinin ve il özel idaresi yöneticilerinin de hazır bulunduğu oturumda birlik ve beraberlik mesajları verilerek; "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçiğimizin yanındayız" mesajı verildi.

Erzincan İl Genel Meclisi’nden Barış Pınarı Harekâtı’na tam destek

Erzincan İl Genel Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’na tam destek vermek için olağanüstü toplandı. Tüm partilerin meclis üyelerinin ve il özel idaresi yöneticilerinin de hazır bulunduğu oturumda birlik ve beraberlik mesajları verilerek; “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçiğimizin yanındayız” mesajı verildi.
Erzincan İl Genel Meclisi Meclis Başkanı Bekir Yıldız başkanlığında gerçekleşen olağan üstü toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. AK Parti Meclis Gurup Sözcüsü Adnan Yılmaz, CHP Gurup Sözcüsü Kemal Çelik ve MHP Gurup Sözcüsü Hüseyin İlter Barış Pınarı Harekatı’na desteklerini yineleyerek, kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduklarını ifade ettiler.
Oturumda konuşan Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız ise, meclisin aldığı kararla bugün olağanüstü toplandıklarının altını çizerek; “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde bölücü terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na, tüm siyasi parti meclis üyelerimiz ile birlikte destek verdiğimizi açıklamak üzere buradayız. Teröre karşı milletçe verdiğimiz mücadelenin en önemli aşamalarından birini teşkil etmekte olan Barış Pınarı Harekatı başladığı bölgede yaşayan halkların umudu olmuştur.
Ülkemizde; kırk yıldan buyana karanlık bir ideolojiyle on binlerce masum vatandaşımızın hayatına kast edildi. Güneydoğu başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini engelleyen, bebek, çocuk ve kadın demeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Bu millet yıllardır güvenlik güçleriyle sadece bu terör örgütü ile değil, bunların arkasındaki uluslar arası destekçileri ile de mücadele etmiştir.
Suriye’de 8 yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlarından birisi yaşanmaktadır. Suriye topraklarının büyük bölümü PKK, YPG, PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin cirit attığı bölge haline gelmiştir. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar olmuş, birçok masum insan hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır. Şimdilerde bölgede uluslar arası güçler tarafından oluşturulmak istenilen terör koridoruna dur demek ve önüne geçmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmış bulunmaktadır. Ülkemiz, ordusuyla, devletiyle ve 7’den 70’e her yaştan milletiyle bu harekâta destek vermektedir. Bölgemizin istikrarı, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DEAŞ, PKK, YPG ve PYD ve terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, ve katliamla yitirmiş Suriyelilerin, vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’nı Erzincan İl Genel Meclisi olarak destekliyor, şanlı ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Bu mücadelede şehit olan Mehmetçiğimize ve vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Allah, kahraman Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun. Kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımız Mehmetçiklerimizle beraberdir” diye konuştu.

ERZİNCAN

15 Ekim 2019 Salı

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