AK Parti Erzincan Milletvekilleri çiftçilerin sorunlarına karşı atılan adımları, verilen destekleri anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nisan ayında Erzincan’a gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi ek hizmet binasının açılışı vesilesiyle Nisan ayında Erzincan’a geleceğini belirten AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, kentin gündemini değerlendirerek şehirde yankı bulan çiftçilerin sorunlarına karşı atılan adımları verilen destekleri anlattılar.

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır yaptıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer verdiler:

“Adalet ve kalkınma ilkesiyle yola çıkan ve kurulduğu günde bugüne ilkeli duruşundan şaşmayan bir davanın neferleri olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bizler biliyoruz ki bu millete efendi değil hizmetkâr olan kazanır. Bu düstur AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun yakın arkadaşı Türkiye Cumhuriyeti son Başbakanı Binali Yıldırım’dan bizlere uzanan en güzel hedeftir. Erzincan’da ve Türkiye’de yapılanları görmemek, duymamak için kör ve sağır olmak gerekiyor. Erzincan’da da Türkiye’de de ne yapılacaksa biz yaptık, yine biz yaparız yine AK Parti yapar. Bizim Erzincan için sulamada, hayvancılıkta sorunları çözecek projelerimiz var. Zamanı geldiğinde hepsini peyderpey açıklayacağız.

9 bin 997 çiftçimize 21 milyon 218 bin 226 lira destek ödemesi

2019 yılı bitkisel üretim destekleri kapsamında bu yıl 6 bin 368 çiftçimize mazot ve gübre desteği olarak 12 milyon 176 bin 674 lira, yem bitkileri desteği olarak bin 664 çiftçimize 4 milyon 828 bin 682 lira, prim ödemeleri için 1.taksit olarak bin 280 çiftçimize 3 milyon 514 milyon 695 lira ödendi. Prim desteği devam edecek.

Sertifikalı tohumluk kullanımı desteği 455 çiftçimize 204 bin 818 lira, sertifikalı fidan kullanımı desteği 10 çiftçimize 47 bin 031 lira, organik tarım desteği 209 çiftçimize 435 bin 795 lira ve iyi tarım desteği olarak 11 çiftçimize 10 bin 529 lira olmak üzere toplam 9 bin 997 çiftçimize 21 milyon 218 bin 226 lira destek ödemesi gerçekleştirildi.

‘Ziyaret ediyoruz ama boş laf için değil’

Erzincan Milletvekilleri olarak vatandaşlarımızın derdiyle dertleniyoruz. Ankara’da sürekli kapıları aşındırıyoruz. Ziyaret ediyoruz ama boş laf için değil. Tek derdimiz Erzincan tek derdimiz Türkiye.

‘Tavuk yetiştiriciliği ve sulama sorunlarını bakanımıza ilettik’

Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli ve Tarım Bakan Yardımcımız Mustafa Aksu ile bir araya geldik. Erzincan’daki tavuk yetiştiriciliği ilgili sorunları ve çok önemsediğimiz ve ciddi manada çözüm odaklı çalışmalarımızdan olan çiftçilerimizin sulama ile ilgili sorunlarını görüştük.

‘Tavuk satışları hızlandırılacak’

Et Balık Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun ve ekibiyle, Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ile biraraya gelerek Erzincan’daki tavuk satışlarının hızlandırılmasını istedik, tavuk yetiştiricilerimizin ürünlerinin satışı için çalışmalarımız sürecek.

‘Erzincan makina fabrikasına iyileştirme’

Erzincan’ımızın ihtiyaçlarına yönelik sorunlarının takipçiliğine devamla, Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Mücahit Alkan'ı ziyaret edip Erzincan Makina Fabrikasının iyileştirilmesini ve işçilerimizin daha huzurlu bir ortamda çalışması için iyileştirmelerin hızlandırılmasını istedik. Sonuçların takipçisiyiz.

‘749 arı üreticimize 1 milyon 140 bin 480 lira destek’

749 arı üreticimize 1 milyon 140 bin 480 lira destek 06 mart 2020 saat 18:00 itibariyle ödenmiş olacak.

‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erzincan’a geliyor’

Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezimizde istişare toplantımızda, Erzincan’ımızın ihtiyaçlarına yönelik birçok konuyu dile getirdik. Sulama projeleri ve çiftçilerimizin sulama ile ilgili kullanım ve elektrik ödemeleriyle ilgili sorunlarını, Ballı Barajının önemini ve biran önce tamamlanmasını, Eğitimden, sağlığa, tarımdan, hayvancılığa vb. her konuyla ilgilendiğimizi ve desteklerini beklediğimizi dile getirdik. Erzincanlı siz değerli hemşehrilerimizin selâmlarını ve hayır dualarını ilettik ve hatta Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi ek hizmet binasının açılışı vesilesiyle Erzincan’a davet ettik. Cumhurbaşkanımızın da siz değerli hemşehrilerimize cevabi selâmlarıyla beraber, Nisan’da Erzincan’a gelmeyi programına dahil ettiği müjdesini aldık. Erzincan için her çalışmanın önden gideni, arkasında duranı, yanında yer alanı olduk olmaya devam edeceğiz.

Son olarak tüm bu bilgiler ışında Cumhurbaşkanımıza yani bu ülkeye düşmanlık eden haddini bilmezlere bu milletin prim vermeyeceğini herkes bilsin. Türk milletini bölmeye ayrıştırmaya hiç kimsenin hiçbir devletin gücü yetmez. Bu millet göğsünde ki imanla cephede her daim kazanacaktır.

Bu vesileyle tekrar bu vatan için şehadet şerbetini içen Kahraman Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Gazilerimize ise yüce Mevla’dan acil şifalar diliyoruz. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyoruz. Erzincanlı hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. İnandığımız yolda durmadan yılmadan hep birlikte yürüyeceğiz”

