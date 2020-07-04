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Doğu’da en yüksek sıcaklık Kemaliye’de en düşük sıcaklık Göle’de ölçüldü

İHA

Doğu’da en yüksek sıcaklık Kemaliye’de en düşük sıcaklık Göle’de ölçüldü

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu’da günün en yüksek sıcaklığı 36,7 dereceyle Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde en düşük sıcaklıkta 6 dereceyle Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün bölge genelinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, öğlen saatlerinden itibaren Erzincan’ın kuzey doğusu ile Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, olarak geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede rüzgâr doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede dün günün en yüksek sıcaklığı 36,7 dereceyle Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde en düşük sıcaklıkta 6 dereceyle Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü.
Bugün gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzurum ve Ardahan’da 25, Kars’ta 26, Ağrı’da 30, Erzincan’da 34 ve Iğdır’da 35 derece olması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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