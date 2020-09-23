Çarşaflı soygun girişimine 7,5 yıl hapis



Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) ERZİNCAN´da, üzerine çarşaf giyerek, kuyumcu dükkanını soymaya çalıştığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Nedim Varlı, 'nitelikli yağmaya teşebbüs' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 21 Ocak'ta, Fevzipaşa Caddesi´ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Tanınmamak için çarşaf giyen ve üzerinde silah olan Nedim Varlı, soygun amacıyla Mesut Yıldırım´a ait kuyumcu dükkanına müşteri gibi geldi. Yıldırım, bakması için altın çıkarırken, Varlı da arkasından yaklaşıp, müdahale etti. Bu sırada Yıldırım ile Varlı arasında arbede çıktı. Gürültüyü duyan esnaf, Yıldırım'ın yardımına koştu. Kaçmaya çalışan Varlı ise bölgede devriye görevindeki polisin desteğiyle yakalanıp, etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Nedim Varlı, üzerindeki çarşafla polis aracına bindirildi. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kuyumcu Mesut Yıldırım'ın dükkanını soyma girişiminde bulunan Varlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında Erzincan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Nedim Varlı, karar duruşmasına çıkarıldı. Kuyumcu Mesut Yıldırım'ın şikayetçi olduğu davada mahkeme heyeti, tutuklu sanık Nedim Varlı'yı 'nitelikli yağmaya teşebbüs' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK

2020-09-23 13:36:01



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