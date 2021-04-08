Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce Erzincan, Erzurum, Kars, Muş, Ağrı, Bitlis, ve Bingöl'ün kuzeyi için kuvvetli fırtına uyarısında bulunularak vatandaşların dikkatli olması istendi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada beklenen rüzgârın yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden fırtına (3070 km/saat) ve kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (7090 km/saat) şeklinde esmesi tahmin edildiği, fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.