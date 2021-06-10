Kaymakam Çelik’e bir dizi ziyaret

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Türkiye Güvenlik Korucuları Federasyon Başkanı Orhan Kandemir, Mardin 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir ve Mardin Trabzonsporlular Derneği Başkanı İbrahim Aydın, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik’i makamında ziyaret ettiler.

Kaymakam Musa Kazım Çelik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye Güvenlik Korucuları Federasyon Başkanı Orhan Kandemir'e, Mardin 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir'e ve Mardin Trabzonsporlular Derneği Başkanı İbrahim Aydın'a teşekkürlerini iletti.

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