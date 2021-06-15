Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı

İHA

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı

KamuÜniversiteSanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.
Erzincan Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü toplantı salonunda, Vali Makas başkanlığındaki toplantıya, Erzincan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yöneticileri, öğretim görevlileri, KOSGEB ve OSB üyeleri katıldı.
Toplantıda üniversite, sanayi ve kamu iş birliğini sağlamak için gerekli mekanizmaların hayata geçirilmesi noktasında karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu
Sanayi, inşaat ve tarım konularında birçok önemli projenin anlatıldığı oturumda, Vali Mehmet Makas, emeği geçenlere teşekkür ederek; “Konu Erzincan ölçeğinde ülkemiz olunca, bir ve beraber hareket edebiliyoruz. Kamuüniversitesanayi işbirliği projelerinde de elimizden gelen desteği sunacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) 40 yaş üstü vatandaşlardan Covid-19 aşısına yoğun ilgi
YEREL HABERLER (ÖZEL) 40 yaş üstü vatandaşlardan Covid-19 aşısına ...
İliç’te fotoğraf maratonu düzenlenecek
YEREL HABERLER İliç’te fotoğraf maratonu düzenlenecek
(Özel) Terörden temizlenen Munzur Dağları saklı cennet Doğa yürüyüşü yapan yerli turistler yaz günü Munzur’da kızak keyfi yaşadı Munzur’da birçok yaban hayvanı görüntülendi
YEREL HABERLER (Özel) Terörden temizlenen Munzur Dağları saklı ...
Vali Makas, Ekecik köyünde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Makas, Ekecik köyünde incelemelerde bulundu
Refahiye’de cemevi inşaatının temeli atıldı
YEREL HABERLER Refahiye’de cemevi inşaatının temeli atıldı
Jandarmadan tebdili kıyafet ile denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan tebdili kıyafet ile denetim
Doğu Anadolu’da kuvvetli yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da kuvvetli yağış bekleniyor
Lise bahçesine kurulan profesyonel tavuk kümesi üretime katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Lise bahçesine kurulan profesyonel tavuk kümesi ...