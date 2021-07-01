

ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde bu yıl 42'ncisi düzenlenen 'Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri' başladı. Şenliklere farklı branşlarda 200 sporcu katıldı. Pandemi nedeniyle uluslararası düzeyde katılımın olmadığı şenliklerin en çok dikkat çeken Karanlık Kanyon'da 'Sırat on Fırat' hattından base jump atlayış etkinliği şiddetli rüzgardan dolayı yapılmadı.

Kaymakamlık, belediye ve Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfının (KEMAV) ortaklaşa düzenlenen şenlik Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. İlçe merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sporcular ve davetliler mehteran gösterisini izledi. Ardından ilk olarak düzenlenen bisiklet yarışlarında sporcular kıyasıya mücadele etti. KEMAV Başkanı Mustafa Feridun Çelikmen, Covid-19 salgınına rağmen etkinliklerin renkli geçeceğine inandığını söyledi.

Adrenalin dolu şenlikler 5 gün sürecek. Karanlık Kanyon olarak bilinen Gabani bölgesindeki şenliklere bu sene milli dağcılar Tunç Fındık ve Zorbey Aktuyun'un da aralarında bulunduğu 60 dağcı, 50 su sporcusu, 10 bisikletçi, 20 base jump ve yarasa atlayışı, 60 trekking branşında olmak üzere 200 sporcu katılıyor.

Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin en çok dikkat çeken etkinliği Karanlık Kanyon'da 'Sırat on Fırat' hattından base jump etkinliği ise şiddetli rüzgardan dolayı yapılmadı. Karanlık Kanyon'da onlarca metre yükseklikteki atlayış etkinliği rüzgarın durumuna göre yapılacak.FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez DHA

2021-07-01 15:51:44



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