Kuraklıktan dolayı büyümeyen ekinler biçilemiyor

Erzincan’da bu sene kar ve yağmur yağışlarının yetersiz olması beraberinde kuraklığı getirerek üretim yapan çiftçileri sıkıntı içerisine soktu. Hasat zamanı gelmesine rağmen birçok yerde ekinlerin çok küçük kalması nedeniyle biçilemeyecek durumda. Tercan Ziraat Odası Başkanı Hasan Akdağ, Çayırlı Ziraat Odası Başkanı Cihangir Polat ve Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, Mercan bölgesinde ekili arazilerde incelemelerde bulunarak yetkililerden destek istediler.

“Bu sene etkin bir şekilde kuraklık var, ekinler biçilmeyecek durumdalar”

Tercan Ziraat Odası Başkanı Hasan Akdağ, “Bu sene etkin bir şekilde kuraklık var. Geceleri hava soğukluğu hem de yağışların az olması sebebi ile yazlık ekinler biçilmeyecek durumdalar. Çiftçimiz dolayısıyla mağdur, hayvancılıkla uğraşanların burada ürettikleri kaba yemde de aynı sıkıntı mevcut. Çiftçimiz şuanda borçlarını ödeyecek durumda değil. Hem kredi borçlarını hem de bir yıl sonraki mahsullerini ekecek durumda değil. Ciddi bir desteğe ihtiyacı var çiftçimizin. Hem mazot, gübre desteğine tohum desteğine hem de çiftçilerimizin bu yıl ödemesi gereken kredi borçlarının mutlaka uzun yıllara faizsiz olarak yayılmasını beklemektedir. Bunun için biz ilçede ilçe tarım müdürlüğü ile beraber bir tespit yaptık. Bizim tespitimize göre zara % 85 in üzerinde. İlçe Tarımın kurduğu komisyonda kuru alanlarda %75, Güzlük ekimlerde yani kışlık ekimlerde de %55 oranında kuraklıktan dolayı bir hasar var. Çok ciddi bir hasar var. Bu hasarın bu mağduriyetin giderilmesi için yetkililere sesleniyoruz, ciddi bir çalışma yapılmasını bekliyoruz” dedi.

“Kuraklık çok fena bir şekilde etkiledi”

Çayırlı Ziraat Odası Başkanı Cihangir Polat; “Bizim bölgemizde yetkililerden talebimiz bir an önce önümüzdeki ekilecek mahsulde bizim tohuma ihtiyacımız var, septiğimiz tohumu alamıyoruz kuraklıktan dolayı. Kuraklık çok fena bir şekilde etkiledi. Çiftçilerin kredi borçları var, bu kredi borçlarının ertelenmesi, mazot, gübre desteğinin arttırılması için yetkililerden destek bekliyoruz. Saman olmadığından dolayı hayvancılık yapan arkadaşlarımız samanı çok pahalıya almaktadır. Bölgemizde saman ihtiyacımızı diğer bölgelerden karşılamaya çalışıyoruz. Hayvancılarımıza gerekli desteğin verilmesini, tarımda araziye destek bekliyoruz.

Bu dönem gerçekten çiftçinin ihtiyacı çok büyük. Çiftçilerin bu mağduriyetinin giderilmesi lazım. Bizim bölgemizde su konusunda çok büyük sıkıntılarımız var. Kanallarımız doğru dürüst yoktur, buradan yetkililere sesleniyoruz bunları bir an önce yapmalarını istiyoruz. Dere yataklarından pompalarla su çekmeye çalışıyoruz sağ olsunlar Kaymakam ve Belediye Başkanı yardımcı oldu, Ziraat Odası olarak bizde elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ama bizde Ziraat Odası olarak çok büyük imkânlarımız yok bir yere kadar gelebiliyoruz. Devlet büyüklerimizden, yetkililerden, Cumhurbaşkanımızdan bu konuya el atmalarını istiyoruz. Çiftçiyi yok saymasınlar, bu güne kadar çiftçiyi yok saydılar bundan sonra saymasınlar, gerçekten çiftçinin ihtiyacı var yoksa seneye Çayırlı bölgesinde bu sene % 80 ekim varsa seneye % 30 a düşer bu ekim. Sulu arazi olsun, susuz olsun çok kötü bir durumda, zaten % 100 kaybımız var bizim Çayırlı bölgesi olarak.” diye konuştu.

“Üreticilerimiz kuraklıktan dolayı çok büyük sıkıntı yaşıyor”

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik ise açıklamasında; “ Tercan ve Çayırlı ilçemizi ziyaret ettik. Üreticilerimiz susuz ve sulu alanda üretmiş oldukları ürünleri geldik yerinde gördük Oda başkanlarımız ile birlikte. Tercan İlçemizde kuru alanlarda %75 oranında, Çayırlı ilçemizde ise % 100 oranında kuraklıktan dolayı hasar meydana gelmiş. İlçe Tarım Müdürlüğü raporu tuttu ama Sayın Cumhurbaşkanımız Üreticilerimize Kuraklıktan hasar görenlerin hasar oranına göre dekara 75 TL olarak destek verileceğini anlıyoruz. Şimdi şöyle bir örnek vereyim, Kuru alanda bir vatandaşımızın 100 dekarlık bir arazisinde 7.500 TL gibi bir ödeme yapılacağı söyleniyor. 100 Dekarlık bir alanın, sürümü, ekimi, tohumu bu 7.500 TL yi çok fazlasıyla gelip geçiyor. Verilen bu desteğin çok az kaldığını belirtmek istiyorum, bu desteği biz az buluyoruz, kabul etmiyoruz, bunu yeniden gözden geçirmeleri lazım. Özellikle millet olarak Şehrimizin Milletvekillerine de şunu sormak istiyorum, Bu yapılan desteği siz yeterli buluyor musunuz, yeterli buluyorsanız çık söyleyin. Eğer yeterli bulmuyorsanız çıkın söyleyin ve mecliste gerekli girişimlerde bulunun, bu üreticiyi sahipsiz bırakmayın.

Tarlalar biçilemeyecek durumda, üreticimiz bu tarlalara biçerdöveri koyamayacak durumda, bırakılacak hayvanlar otlayacak. Üreticimize mutlaka sahip çıkılması lazım. Tarla biçilmiyor hayvanlar nerden yem bulacak yazık günah. Çayırlı, Tercan, İliç, Kemah ve Merkez İlçelerimizde gerçekten sorun ciddi, Üreticilerimiz kuraklıktan dolayı çok büyük sıkıntı yaşıyor” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.