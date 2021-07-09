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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan yardımcısı Erdil, Erzincan’da incelemelerde bulundu

İHA

Bakan yardımcısı Erdil, Erzincan’da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Değerlendirme toplantısı için gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil, Erzincan’da inceleme ve ziyaretlerde bulundu.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Değerlendirme toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil'in başkanlığında düzenlendi.
AFAD Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Mehmet Makas, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Güni ve kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Gerçekleştirilen toplantıda; sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan çalışmalar üzerinde görüş alış verişinde bulunularak, sivil toplum kuruluşlarının istek ve talepleri değerlendirildi.
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil daha sonra AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüklerini ziyaret etti.
Vali Mehmet Makas’ın da eşlik ettiği ziyaretlerde, kurumların işleyişleri hakkında yetkililerden bilgiler alan Bakan Yardımcısı Erdil, kurumların çalışanlarıyla da görüşerek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Erdil ve beraberindeki heyet, Erzincan’ın manevi önderlerinden Terzi Baba Hazretlerinin türbesini ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Erdil ve beraberindekiler türbeyi gezerek, dualar ettiler.
Bakan Yardımcısı Erdil, Vali Mehmet Makas ile birlikte Erzincan İl Jandarma Alay Komutanlığı’nı ziyaret etti. İl Jandarma Alay Komutanlığında tören mangası tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Erdil, tören mangasını selamladıktan sonra, Alay Komutanlığı şeref defterini imzaladı.

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