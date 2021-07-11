Erzincan'da ATV'li, at ve dronlu 'kurban timi'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan'da ATV'li, at ve dronlu 'kurban timi'

DHA

Erzincan'da ATV'li, at ve dronlu 'kurban timi'


ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN Belediyesi'nin 2 ATV araçlı, 1 atlı ve 1 dron kullanan personelden oluşan 10 kişilik 'kurban timi' bayram için hazırlıklarına başladı.
2 ATV araçlı, 1 atlı ve 1 dron kullanan personel ile 10 kişiden oluşan ekip, olası kurban kaçma ihtimaline karşı Kurban Bayramı'na kadar günlük antrenman yaparak daha hazırlıklı hale gelmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kurban timi ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanlarda kement ve uyuşturucu iğne atma eğitimleri alıyor. Kaçan kurbanlıkların yerinin daha hızlı tespit edilebilmesi ve takip edilebilmesi için bir kişi de dron ile destek verecek. Kaçan kurbanlıklar silahlı kara ekipleri, atlı ve ATV araçlı personel tarafından kısa sürede yakalanacak.
Kurbanlığı kaçan vatandaşların 153 veya 444 9 024 numaralı telefondan Erzincan Belediyesi çağrı merkezine ihbarda bulunmasını isteyen Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Tacettin Paçacı  şunları söyledi:
"Erzincan Belediyesi olarak kurban timimizi kurduk. Ekibimiz hazırlıklara başladı burada amacımız hayvanlara eziyet vermeden canlarını yakmadan en hızlı şekilde kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak. Dron ile kaçan kurbanlık hayvanların yerini tespit ediyoruz. Atlı ve ATV'lerle kement atma eğitimleri ile hayvanın doğru  vücut ve kas noktalarına sakinleştirici enjektör fırlatma eğitimleri veriyoruz. Buradaki amacımız kurban bayramında kurbanı kaçan vatandaşlara yardımcı olmak. Kurban timi, pandemi sürecine uygun olarak eğitimlerini sürdürüyor. Bayram boyunca 24 saat 153 numaralı çağrı merkezimize ulaşmaları halinde vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız."
Kurban Timi Ekip Şefi Ertuğrul Telli de, "Her sene olduğu gibi bu sene de kurban timi olarak çalışmalarımıza başladık. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki antrenman yapıyoruz. Burada önemli olan en kısa zamanda kaçan kurbanlığı etkisiz hale getirmek. Bayram süresince halkın hizmetimiz olacağız" diye konuştuFOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK
2021-07-11 12:51:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tır şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, 160 küçükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Tır şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, 160 ...
Atlı ve drone'lu kurban yakalama timi bayrama hazırlanıyor
YEREL HABERLER Atlı ve drone'lu kurban yakalama timi bayrama ...
Erzincan’ın köylerinde Covid-19 aşılaması devam ediyor
YEREL HABERLER Erzincan’ın köylerinde Covid-19 aşılaması devam ...
Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak bekleniyor
(Özel) Türkiye’de koruma altına alınan kemirgen türler arasında yer alan bahçe yediuyuru Erzincan’da ilk kez görüntülendi
YEREL HABERLER (Özel) Türkiye’de koruma altına alınan kemirgen ...
EBYÜ’de 2020-2021 öğretim yılı tamamlandı
YEREL HABERLER EBYÜ’de 2020-2021 öğretim yılı tamamlandı
Sınav günü gürültü kirliliği yapılmaması yönünde uyarı
YEREL HABERLER Sınav günü gürültü kirliliği yapılmaması yönünde ...
Mühendislik Fakültesi “Mühendislik-Mimarlık Fakültesi” oldu
YEREL HABERLER Mühendislik Fakültesi “Mühendislik-Mimarlık ...
FETÖ'nün darbe girişiminin 5. yılında Terzibaba Camisinde kılınan Cuma namazına yüzlerce kişi katıldı
YEREL HABERLER FETÖ'nün darbe girişiminin 5. yılında Terzibaba ...
Zifte yapışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Zifte yapışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Doğu’da kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Doğu’da kuvvetli yağış uyarısı
(Özel) Yaz meyvesi ‘kayısı’ hasat sonrası kurutulup kışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER (Özel) Yaz meyvesi ‘kayısı’ hasat sonrası kurutulup ...
Bakan yardımcısı Erdil, Erzincan’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan yardımcısı Erdil, Erzincan’da incelemelerde ...