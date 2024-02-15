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        Erzincan'da toprak altında kalan işçilerin yakınlarının üzüntülü bekleyişi sürüyor

        Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan heyelanda toprak altında kalan işçilerin ailelerinin bölgedeki üzüntülü bekleyişleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 10:24 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:24
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        Erzincan'da toprak altında kalan işçilerin yakınlarının üzüntülü bekleyişi sürüyor
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        Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan heyelanda toprak altında kalan işçilerin ailelerinin bölgedeki üzüntülü bekleyişleri devam ediyor.

        Altın madeni ocağında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

        Bölgeye gelen kayıp işçilerin yakınları, toprak altındaki akrabalarından umutlu bir haber bekliyor.

        Gözyaşı döken işçilerin ailelerine, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince psikososyal destek veriliyor.

        Mesai arkadaşları toprak altında kalan Cihat Karadağ, gazetecilere, olay anında deprem olduğunu zannederek dışarı çıktığını söyledi.

        Arkadaşlarını telefonla aradığını ancak ulaşamadığını anlatan Karadağ, "Senelerdir beraber çalıştığımız, ailemiz, canlarımız. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum, ciğerimiz yanıyor. En az onlar kadar ciğerimiz yanıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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