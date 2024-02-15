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        Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin gözaltı sayısı 8'e yükseldi

        Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 11:06 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:06
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        Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin gözaltı sayısı 8'e yükseldi
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        Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi.

        İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

        Bu kapsamda, olaya ilişkin 1 şüpheli daha yakalandı.

        Altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi.

        Yakalanan şüphelilerden birinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

        Soruşturma kapsamında dün 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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