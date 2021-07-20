MEB Teftiş Kurulu Başkanı Ala, Erzincan’da incelemelerde bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Başkanı Atıf Ala ve beraberindeki heyet Erzincan’da incelemelerde bulundu.

Ala ve beraberindeki heyet Özel Uğur Sınav Hazırlık Merkezi ve Erzincan Uğur Anadolu Lisesini ziyaret ederek eğitim öğretim çalışmaları hakkında bilgi aldı, başarı dileklerinde bulundu.

MEB Teftiş Kurulu Başkanı Atıf Ala, konuşmasında Uğur markasının Erzincan için bir kazanç olduğunu ve Erzincanlı hemşehrilerinin sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Ala, kendisinin de Erzincan Uğur Anadolu Lisesi ve Kurs Merkezinin disiplinli, başarılı çalışmalarında mutlu olduğunu belirtti.

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