Erzincan’da bal hasadı başladı

Erzincan'da ilk bal hasadı Vali Mehmet Makas tarafından gerçekleştirildi.

Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen bal hasadı törenine katılan Erzincan Valisi Mehmet Makas, arıcılara hayırlı olsun diyerek bereketli bir bal hasadı sezonu geçirmeleri temennisinde bulundu.

Bal hasadı törenine Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, AK Parti İl Başkanı Mehmet Şireci, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Salih Aksu, İl Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, resmi kurum amirleri ve birlik üyeleri katıldı.

Erzincan'daki arıcılık sektörünün 2021 yılı sezonu hakkında Erzincan Valisi Mehmet Makas'a bilgi sunan Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi, kurak bir mevsim yaşanmasının bal veriminin düşmesine neden olduğunu kaydetti. Birlik olarak çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Birlik Başkanı Özendi katılımcılara teşekkür etti.

Erzincan Valisi Mehmet Makas ise arıcılığın yoğun olarak yapıldığı ve ülkemizin en kaliteli ballarının üretildiği Erzincan'da 99.878 adet arılı kovan varlığı bulunduğunu kaydetti. Erzincan Valisi Mehmet Makas, "Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeyinde bulunan Erzincan, zengin bitki örtüsü ve endemik bitki türleriyle öne çıkmakta ve arıcılık sektörü için son derece uygun bir bölgedir. Asırlardır arıcılığın yapıldığı Erzincan'da özellikle kekik ve geven türlerinin varlığı ülkemizin en kaliteli ballarının üretilmesini sağlamaktadır. Erzincan'da üretilen çiçek balları ülkemizin birçok bölgesine pazarlanmakta olup, ulusal pazarlarda tercih edilen ballar açısından ilk sıralarda yer almaktadır. 2020 yılında 1697 ton balın üretildiği Erzincan'da, her zaman arıcılarımızın yanında olduk. Bundan sonra da her zaman arıcılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Tarım ve Orman Bakanlığımız 2020 yılında Erzincan'da 879 arıcımıza 1.340.000 TL destek vermiştir" diyen Erzincan Valisi Mehmet Makas, daha sonra açılan kovandan ilk bal hasadını gerçekleştirerek, arıcılara bereketli olması temennisinde bulundu.

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