ÜFE yıllık yüzde 22,80 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (TarımÜFE) Temmuz ayında yıllık yüzde 22,80, aylık yüzde 1,34 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Temmuz ayı Tarım ÜFE verisini açıkladı. Buna göre, TarımÜFE' de Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,34, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,80 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 20,72 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,61, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,33, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,54 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,51, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,53, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,26 artış gerçekleşti.

“Yıllık en fazla artış yüzde 41,67 ile lifli bitkiler alt grubunda oldu”

Bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar yüzde 35,04 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 34,27 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. Buna karşılık, yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 2,06 ile sebze ve kavunkarpuz, kök ve yumrular, yüzde 7,13 ile çeltik ve yüzde 11,51 ile yağlı meyveler oldu. Aylık en fazla artış yüzde 3,36 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler alt grubunda gerçekleşti.

Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar yüzde 1,94 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler ve yüzde 1,48 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık aylık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 0,31 ile çeltik ve yüzde 0,38 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu. Bir önceki aya göre en fazla azalış ise yüzde 1,40 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grubunda oldu.

Temmuz 2021'de, endekste kapsanan 87 maddeden, 28 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 11 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 48 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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