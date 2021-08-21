Elvira'dan ay-yıldızlı mayoyla dünya üçüncülüğü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elvira'dan ay-yıldızlı mayoyla dünya üçüncülüğü

İHA

Elvira'dan ay-yıldızlı mayoyla dünya üçüncülüğü

Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinden güreşçi Elvira Kamaloğlu, Dünya Gençler Güreş Şampiyonasında dünya 3'üncüsü oldu.
Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonasında Üzümlü Belediye spor kulübünün milli sporcusu Elvira Kamaloğlu, dünya 3'üncüsü oldu.
57 kg Elvira Kamaloğlu, Moğol rakibi Gantsetseg Batsukh'u 146 Hintli rakibi Mansi Mansi'yi tuşla yendikten sonra repesajdan gelen Belarus rakibi Hulida ile karşılaştı. Güzel bir mücadele sonunda rakibini 90 yenen Elvira Kamaloğlu bronz madalya kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tercan’da vatandaşlara aşure dağıtıldı
YEREL HABERLER Tercan’da vatandaşlara aşure dağıtıldı
Erzincan’da tomruk yüklü tır alev alev yandı
YEREL HABERLER Erzincan’da tomruk yüklü tır alev alev yandı
3. Ordu Komutanı Öngay'a fahri hemşehrilik beratı
YEREL HABERLER 3. Ordu Komutanı Öngay'a fahri hemşehrilik beratı
(Özel) Erzincan’a İtalyan gelin Erzincan’da nikâh yoğunluğu, yüzde 65 artış
YEREL HABERLER (Özel) Erzincan’a İtalyan gelin Erzincan’da nikâh ...
Doğan’dan kurumsal bilgilendirme ve veda
YEREL HABERLER Doğan’dan kurumsal bilgilendirme ve veda
Erzincan’a yeni vali yardımcıları ve kaymakam atamaları yapıldı
YEREL HABERLER Erzincan’a yeni vali yardımcıları ve kaymakam ...
Erzincan’da kaldırım, asfalt çalışmaları hız kazandı
YEREL HABERLER Erzincan’da kaldırım, asfalt çalışmaları hız kazandı
Mimar Sinan Mahallesinde aşure dağıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Mimar Sinan Mahallesinde aşure dağıtımı yapıldı
Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan, Bursa’ya atandı
YEREL HABERLER Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan, ...
(Düzeltme) Erzincan’da yerel medya temsilcilerine 'çok kanallı yayıncılık' sunumu
YEREL HABERLER (Düzeltme) Erzincan’da yerel medya temsilcilerine ...
Erzincanlı sporcu gençler havalı ve ateşli silahlar seçmelerinde Türkiye ikincisi oldu
YEREL HABERLER Erzincanlı sporcu gençler havalı ve ateşli silahlar ...
“Göçmenler ve Mülteciler için e-Girişimcilik Projesi” tanıtım toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER “Göçmenler ve Mülteciler için e-Girişimcilik Projesi” ...
Yaz Kur’an Kursları kapanış programı düzenlendi
YEREL HABERLER Yaz Kur’an Kursları kapanış programı düzenlendi
Erzincan’da gölete 100 bin adet yavru sazan bırakıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da gölete 100 bin adet yavru sazan bırakıldı
Tercan’da ilçe muhtarlar toplantısı ve muhtar eğitim semineri yapıldı
YEREL HABERLER Tercan’da ilçe muhtarlar toplantısı ve muhtar eğitim ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.