Elvira'dan ay-yıldızlı mayoyla dünya üçüncülüğü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinden güreşçi Elvira Kamaloğlu, Dünya Gençler Güreş Şampiyonasında dünya 3'üncüsü oldu.

Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonasında Üzümlü Belediye spor kulübünün milli sporcusu Elvira Kamaloğlu, dünya 3'üncüsü oldu.

57 kg Elvira Kamaloğlu, Moğol rakibi Gantsetseg Batsukh'u 146 Hintli rakibi Mansi Mansi'yi tuşla yendikten sonra repesajdan gelen Belarus rakibi Hulida ile karşılaştı. Güzel bir mücadele sonunda rakibini 90 yenen Elvira Kamaloğlu bronz madalya kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.