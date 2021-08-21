Elvira'dan ay-yıldızlı mayoyla dünya üçüncülüğü

Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinden güreşçi Elvira Kamaloğlu, Dünya Gençler Güreş Şampiyonasında dünya 3'üncüsü oldu.
Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonasında Üzümlü Belediye spor kulübünün milli sporcusu Elvira Kamaloğlu, dünya 3'üncüsü oldu.
57 kg Elvira Kamaloğlu, Moğol rakibi Gantsetseg Batsukh'u 146 Hintli rakibi Mansi Mansi'yi tuşla yendikten sonra repesajdan gelen Belarus rakibi Hulida ile karşılaştı. Güzel bir mücadele sonunda rakibini 90 yenen Elvira Kamaloğlu bronz madalya kazandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.