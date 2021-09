Vali Makas, İlköğretim Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı

Erzincan Valisi Mehmet Makas, İlköğretim Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Vali Makas mesajında şu görüşlere yer verdi:

“İlköğretim haftasında; idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler olarak tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle, uzun süre uzak kaldığımız okullarımıza tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Geleceğimiz olan çocuklarımız; okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine, öğretmenlerimiz ise öğrencilerine kavuşmanın heyecanı içerisindedirler. Velilerimiz çocuklarının okula başlamasının gurur ve coşkusunu yaşamaktadır.

Vatanını ve milletini seven erdemli insanlar tesadüfen yetişmiyor. İnsan yetiştirmek mermerin üzerinde ağaç yetiştirmekten daha meşakkatli bir iştir. Çocuğun ruh dünyasına girmek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim vermek gerekmektedir. Bu amaç etrafında öğretmenin, ailenin ve çevrenin buluşması şarttır. Şehrimizin ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak daha çok insan yetiştireceğiz. Unutmayalım ki okullarımız; millet kültürünün, millet ruhunun bayrağıdır. Vatan topraklarında yalnız o bayrak dalgalanmaktadır.

Yaklaşık iki yıldan beri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalıkla mücadele ediyoruz. Çocuklarımızın sağlığı için okullarımızı uzun bir süre evlere taşıdık. Uzaktan eğitimle, öğretmenlerimiz yavrularımızın eğitiminin aksamaması için özverili bir şekilde çalıştı. Yeni dönemde okullarımızın sürekli açık kalması için önlemleri almış ve tüm imkânları seferber etmiş bulunmaktayız. Çocuklarımızın sağlığı için tüm velilerimizin kurallara uyma konusunda okul idarecileri ile iletişim ve dayanışma içinde olmasını bekliyoruz. Eğitimin tüm paydaşları olarak maske, mesafe ve temizlik kuralına riayet etmek sureti ile okullarımızda eğitimi sağlıklı bir şekilde sürdürebiliriz.

Okullarımız, öğretmenlerimiz büyük bir heyecanla sizleri bekliyor. Okullarımızda yeni ufuklara yönelecek, kendinizi her konuda geliştireceksiniz. Unutmayalım ki insanın yaşam çizgisini inandığı değerler belirler. Her zaman iyinin, güzelin, faydalının peşinde koşacağız. Sizler millet, bayrak ve vatan sevgisiyle büyüyecek, ülkemizin geleceğini inşa edeceksiniz. Sizlere düşen görev, bu hedefler doğrultusunda çok çalışmak, başarılı olmaktır. İnanıyorum ki şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasında ileride büyük işler başaracaksınız.

Bu duygu ve düşüncelerle İlköğretim Haftasının öğretmen, veli ve öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyor, sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmemizi temenni ediyorum.”

