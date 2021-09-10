Erzincan’da Asayiş Koordinasyon, Kaymakamlar ve İl Müdürleri toplantıları yapıldı

Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında Asayiş Koordinasyon, Kaymakamlar ve İl Müdürleri toplantıları gerçekleşti.

Erzincan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı, Kaymakamlar toplantısı ve İl Müdürleri toplantısı Vali Mehmet Makas öncülüğünde gerçekleşti. İlk olarak gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısında, vatandaşların huzur ve güvenliği için Erzincan genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler görüşüldü.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısına; 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdür yardımcıları katıldı.

Ardından ilçelerin ihtiyaçlarını, sorunlarını, yatırımlarını ve projelerini değerlendirmek amacıyla ilçe kaymakamlarını toplantıya davet eden Vali Makas, ilçelerdeki son durum hakkında kaymakamlardan bilgi alarak, görevine yeni başlayan ilçe kaymakamlarına hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Öte yandan Erzincan’da yatırımı devam eden ve projesi bulunan il müdürleri ile toplantıda bir araya gelen Vali Makas, çalışmaların son durumu hakkında ilgili müdürlerden bilgiler aldı.

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