Beden eğitimi dersinde küçük öğrenciler karın tadını çıkardı Yoğun kar ve tipi Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili oluyor

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ve tipi etkili olurken, Çayırlı ilçesinde beden eğitimi dersi için dışarı çıkan küçük öğrenciler poşetle ve kızakla kayarak doyasıya kar keyfi yaşadılar.

Kar ve tipi Erzincan Sivas kara yolu Sakaltutan ile Kızıldağ, Erzincan Gümüşhane kara yolu Ahmediye geçidi ve Pöske Dağında etkisini artırdı. Bu güzergâhlarda ulaşımda aksama yaşanmaması için karayolları ekipleri iş makineleriyle tuzlama ve kar küreme çalışması yürütüyor.



‘Karın tadını çocuklar çıkardı’

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde kar yağışının ardından çocuklar kar keyfi yaşadı. Çayırlı Verimli Ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler, beden eğitimi dersini karda işledi. Beden eğitimi öğretmeni Rubil Tok nezaretinde öğrenciler dik yamaçtan poşetlerle ve kızaklarla kayarak ders saati boyunca neşeli anlar yaşadılar. Karın keyfini çıkaran öğrenciler öğretmenlerine teşekkür etti.



‘Erzincan’da kuvvetli kar yağışı uyarısı’

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden Erzincan için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Yapılan açıklamada, “Bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışların; öğlen saatlerinden itibaren Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi de görüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve güneydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette şeklinde esecek.

Kuvvetli yağış uyarısı: Bugün öğlen saatlerinden itibaren Erzincan çevrelerinde kar yağışının yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çığ uyarısı: Yüksek kar örtüsü bulunan eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Buzlanma ve don uyarısı: Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

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