Erzncan’ı BAL’da Ulalarspor temsil edecek

Erzincan’ı Bölgesel Amatör Liginde (BAL) Kavakyoluspor’u 31 yenen Ulalarspor temsil edecek.
Erzincan'ı 20222023 Futbol Sezonunda BAL'da temsil etmek için Ulalarspor ile Kavakyoluspor PlayOut maçında karşılaştı. 20212022 Futbol Sezonun (BAL) Bölgesel Amatör Ligini 5. sırada tamamlayan Ulalarspor, Erzincan Amatör Ligi Şampiyonu olan Kavakyoluspor ile Müstakil Atletizm Pisti sahasında PlayOut maçı oynadı. Ulalarspor takımının 31 kazandığı karşılaşmada golleri 17. dakikada Yunus Emre Tok, 28 ve 57. dakikalarda ise Talha Kabakc kaydederken, Kavakyoluspor adına 71.dakikada Muhammed Kahraman attı. Maçı, Amasya Bölgesi Hakemi Aslan Gökhan yardımcıları Arslan Sevinç ile Sadettin Ebrar ile yönetti. Baraj maçını kazanan Ulalarspor 20222023 futbol sezonunda Erzincan'ı BAL liginde temsil edecek. Maçı 31 kaybeden Kavakyoluspor önümüzdeki sezon Erzincan 1. Amatör Kümede tekrardan mücadele edecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.