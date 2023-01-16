Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.
AA'nın haberine göre; Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil, karşı yönden gelen plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen araçla çarpıştı.
Kazada, araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralanan Cevat, İlknur, Zehra, Hatice ve Yakup S. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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