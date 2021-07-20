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Erzurum'da kurbanlık taşıyan kamyonet, otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Erzurum'da kurbanlık taşıyan kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erzurum'da kurbanlık taşıyan kamyonet, otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Kurbanlık taşıyan kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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AA

D.K. idaresindeki 05 RE 478 plakalı kamyonetle karşı yönden gelen İ.T. yönetimindeki 64 AAS 386 plakalı otomobil, Erzurum-Tortum kara yolu Tufanç Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan S.A. isimli kadın kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile kamyonette bulunan Z.K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. AA'nın haberine göre; kazada yola savrulan kurbanlık düve, başka bir araçla hayvan pazarına götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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