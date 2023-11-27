Erzurum'da okullar tatil mi? Valilik'ten son dakika açıklama geldi

Yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Geçtiğimiz akşam saatkerinde Zonguldak ve Hatay'dan gelen tatil haberlerine bugün de Erzurum eklendi. Erzurum'da üç ilçede eğitime ara verildi.

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ERZURUM'DA ÜÇ İLÇEDE OKULLAR TATİL

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeni ile 27 Kasım 2023 Pazartesi günü; Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında, eğitime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir" denildi.