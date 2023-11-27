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        Haberler Gündem Erzurum'da okullar tatil mi? Valilik'ten son dakika açıklama geldi!

        Erzurum'da okullar tatil mi? Valilik'ten son dakika açıklama geldi

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilden kar tatili haberi geldi. Son kar tatili haberi ise Erzurum'dan geldi. Son dakika gelişmesi sonrası öğrenciler "Erzurum'da okullar tatil mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 12:10 Güncelleme: 27.11.2023 - 12:10
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        Yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Geçtiğimiz akşam saatkerinde Zonguldak ve Hatay'dan gelen tatil haberlerine bugün de Erzurum eklendi. Erzurum'da üç ilçede eğitime ara verildi.

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        Peki, bugün Erzurum'da okullar tatil mi? Erzurum'da hangi ilçelerde okullar tatil? Merak edilen sorunun cevabı Erzurum Valiliği tarafından yapılan alçıklama sonrasında netlik kazandı. İşte merak edilen soruların cevabı...

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        ERZURUM'DA ÜÇ İLÇEDE OKULLAR TATİL

        Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeni ile 27 Kasım 2023 Pazartesi günü; Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında, eğitime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

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        ERZURM'DA ÜÇ İLÇEDE OKULLAR TATİL

        Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeni ile 27 Kasım 2023 Pazartesi günü; Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında, eğitime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

        İSKENDERUN'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ!

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

        İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fırtına etkisiyle ana cadde ve bulvarlarda meydana gelen deniz taşkınları nedeniyle İskenderun'da bugün okullar tatil edilmiştir." denildi.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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