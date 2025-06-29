Erzurum'da taş ocağındaki göçükte ölen 3 işçi toprağa verildi

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Oltu ilçesinin kırsal Dutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Oltu taşı çıkaran bir ocakta göçük oluştu. İşçilerden Temel Korkmaz (62) Ömer Narşap (46) ve Tayfun Narşap (38) göçük altında kalırken, ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan diğer 2 işçi de kaldırıldıkları Oltu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hastanedeki otopsi işlemleri tamamlanan Temel Korkmaz ile amca çocukları Ömer Narşap ve Tayfun Narşap'ın cenazeleri yakınları tarafından teslim alınarak kırsal Dutlu Mahallesi'ne getirildi. Yoğun yağmur ve dolu yağışı altından cenaze namazları kılınan 3 işçi yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Oltu Kaymakam Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Keleş, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ve işçilerin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.