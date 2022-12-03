Kayalıkta mahsur kalan keçiler, 5 gün sonra AFAD tarafından kurtarıldı

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Murat AYDIN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Oltu ilçesinde geçen hafta pazar gününden beri kayalıklarda mahsur olan 2 keçi, AFAD ekipleri tarafından 5 gün sonra kurtarıldı.

Oltu ilçesinin kırsal Obayayla Mahallesi´nde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Ali İhsan Çelik'e ait 2 keçi, geçen hafta pazar günü merada kayboldu. Kendi imkanlarıyla arama yapan Çelik, keçilerini, Toprakkale Mahallesi kırsalındaki dağlık alanında yöre halkının 'Balabantaşı' ismini verdiği bir tarafı uçurum olan 35 metre yüksekliğindeki kayalıkta buldu. Kayalığın orta bölümündeki hayvanlarını, günlerdir kendi imkanlarıyla yaptığı çalışmalarda kurtaramayan Ali İhsan Çelik, Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nden yardım istedi. Dün öğleden sonra araçla ulaşım imkanı olmadığı için yürüyerek bölgeye ulaşan AFAD ekibi, kurtarma çalışması başlattı. Bir AFAD görevlisi, halatla keçilerin yanına indi. Kemerle bağlanan keçiler, yukarı çekildi.

Hayvanlarına kavuşan Ali İhsan Çelik, AFAD ekibine teşekkür etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN

2022-12-03 10:59:52



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