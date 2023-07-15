Görme engelli kadın futbolcular, milli formayı giymek için mücadele ediyor

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)TÜRKİYE'deki görme engelli futbol kulüplerinde oynayan 29 kadın futbolcu, ilk kez kurulacak olan 13 kişilik Görme Engelli Futbol Milli Takımı'na girebilmek için Erzurum'a geldi. Seçmelerin yapılacağı kampa katılan futbolcular, içinde zil olan topun hareketi sırasında çıkardığı sese odaklanıp oynadıkları futbolla, hayalleri olan milli formayı giymek için mücadele ediyor.

'Görme Engelli Kadınlar Futbol Oynuyor' projesi kapsamında B1 Futbol Kadın Milli Takımı seçme kampı Erzurum'da başladı. Görme Engelliler Kadın Milli Takım Baş Antrenörü Can Kasapgil, yardımcıları Vahap Özel, Şenay Tonya, Asistan Zöhrenur Diker Demiray ve Fizyoterapist Büşra Bada'dan oluşan teknik heyet, kadın futbolculara yoğun antrenman programı uyguluyor. Teknik heyet ve futbolcular, 'IBSA 2024 Görme Engelliler Futbol Kadınlar Takımı'nı oluşturup, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedefliyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün özel olarak hazırladığı sahada milli takım seçmelerini yaptıklarını söyleyen baş antrenör Can Kasapgil, "Türkiye Görme Engellileri Spor Federasyonu olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Seçme kampından sonra 13 sporcuyla Avrupa Şampiyonası hazırlığımız devam edecek. Bu takım IBSA 2024 Görme Engelliler Futbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılacak ve kampımız devam edecek" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE İLK KEZ KURULACAK MİLLİ TAKIMA İLGİ, BEKLENENİN ÜZERİNDE'

Türkiye Görme Engeliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkanı Alper Tanyeli, ilk kadın futbol milli takımını oluşturmak için Erzurum'da kamp düzenlediklerini söyledi. Kampa 29 sporcu ve 5 teknik kadro başta olmak üzere yaklaşık 40 kişinin katıldığını ifade eden Tanyeli, "Türkiye'nin birçok şehrinde top koşturan görme engelli kadın futbolcular milli takıma girebilmek için Erzurum kampına katıldı. Dünyada olan, bizde ise ilk kez kurulacak milli takıma ilgi, beklenenin üzerinde oldu. Bu branş 5'er kişilik 2 takımla karşılıklı olarak uygulanıyor. Takımda sadece kaleciler görüyor. Futbolcular topun içinde ses çıkaran bir mekanizmayı dinleyerek futbol oynuyor. Kaleci ve çevredeki antrenörlerin yönlendirmesiyle rakip kalede gol arıyor. Futbolcular milli takıma girebilmek için kıyasıya mücadele veriyor" dedi.

'KENDİMİ SPORA ADADIM'

Doğuştan görme engelli ve henüz 12 yaşındayken görme engellilere özgü takım sporu olan Golbol Milli Takımı'na giren Gülşah Aktürk (27), çok sevdiği futbolda kadın milli takımının kurulduğunu duyunca kampa katıldığını söyledi. İzmir Çağdaş Kulübü'nün sporcusu olduğunu belirten Aktürk, "Doğuştan görme engelliyim. Kendimi spora adadım. 12 yaşında Golbol Milli Takımı'na seçildim. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluk kazanan kadroda yer aldım. Avrupa ve dünya derecelerim var fakat takım içindeki bazı problemler nedeniyle Golbol'u bırakıp futbola başladım. 6 aydır futbol oynuyorum. Zaten küçüklükten beri futbolun içindeyim. Hem iyi bir izleyici hem de iyi bir sporcuyum. Golbolda olduğu gibi futbolda da başarıdan başarıya koşacağıma inanıyorum. Tüm branşlarda olduğu gibi her sporcunun hayali milli takım formasını giymektir. Bunun için büyük bir mücadele veriyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2023-07-15 09:53:06