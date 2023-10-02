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        İranlı şüphelinin mide ve bağırsağından uyuşturucu çıktı

        ERZURUM'da,İran uyruklu şüphelinin mide ve bağırsağından sentetik uyuşturucu çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 16:38 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:40
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        İranlı şüphelinin mide ve bağırsağından uyuşturucu çıktı
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        ERZURUM'da,İran uyruklu şüphelinin mide ve bağırsağından sentetik uyuşturucu çıktı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran uyruklu F.S.'nin (30) durumundan şüphelenip, gözaltına aldı. Şüphelinin, götürüldüğü hastanede çekilen mide ve bağırsak röntgen çekimlerinde, çok sayıda yabancı cisim tespit edildi. Tıbbi müdahaleyle şüphelinin vücudundan 78 kapsül halinde 603,35 gram Afyon sakızı, 17 kapsül halinde 111,35 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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