Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun yeni binası, Genel Müdür Karadağlı'nın katılımıyla açıldı

ERZURUMDevlet Tiyatrosu'nun (EDT) yeni tiyatro salonu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın katılımıyla açıldı. Karadağlı, 'Ana-Dolu: Milli Mücadelenin Cesur ve Kayıp Kadınları' adlı oyunun sahnelendiği açılışta, "Kendi sahnemizde sanatseverlerle buluşabilmenin heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun (EDT) Palandöken ilçesinde yapımı tamamlanan tiyatro salonu, tek perdelik 'Ana-Dolu: Milli Mücadelenin Cesur ve Kayıp Kadınları' adlı oyunun gösterimiyle açıldı. Salonun açılışına Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile Vali Vekili Lokman Düzgün, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Fuat Küçük, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile davetliler katıldı.

'HASTANENİN BAHÇESİNDE, KENDİ BİNALARINDA 7 YILDIR MİSAFİR ETTİLER'

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, programda yaptığı konuşmada, kışı sert olan Erzurum'da, yuvaların ve kalplerin sıcak olduğunu, nice sanatçıların bu şehirde büyüdüğünü ve isimlerinin kalplere kazındığını vurguladı. Karadağlı, şunları söyledi:

"Arif Sağ, Aşık Reyhani, Erol Taş, Lemi Bilgin, Selçuk Yöntem, İbrahim Erkal ve Erdal Erzincan ve daha niceleri. 1997 yılının soğuk bir aralık gecesinde sımsıcak yüreklerinizde kucakladınız tiyatromuzu. 'Can Bebek' adlı oyunla perdelerimizi açtık. Anılarınızı biriktirdiniz, birçoğunuzun çocukluğunun, gençliğinin tiyatrosunu maalesef talihsiz bir yangınla kaybettik. O sıcacık yürekler bizi bir hastanenin bahçesinde, kendi binalarında 7 yıldır misafir ederek bir araya getirdi. Şimdi artık kendi sahnemizde sizlerle yeniden buluşabilmenin heyecanını yaşıyoruz. Devlet Tiyatroları olarak sanat alanında değişen, gelişmekte olan evrensel hedefi görebilen ve bu hedefi Türk Tiyatrosu'nun yerli ve milli birikimiyle harmanlayarak yenilikçi, çoğulcu, modern, cesur, hızlı üretebilen, barışçıl anlayışla sizlere yeniden 'merhaba' diyoruz. Hedefimiz bu anlayışı Dadaşlarla buluşturmak. Ev sahipliğinizle Erzurum'un meşhur kışını yaza çevirdiğiniz için sizleri sevgiyle selamlıyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma bu nadide şehrimize bıraktıkları yürekleri ve emekleri için teşekkür ediyorum."

Vali Vekili Lokman Düzgün ise konuşmasında, "Erzurum, bir kültür ve medeniyet şehridir. Tiyatroya bu şehirde her zaman ilgi olmuştur. Ben tiyatronun ne olduğunu Erzurum'a gelince anladım. Her hafta farklı bir oyuna bizleri davet ediyorlar. Teşekkürlerimi iletiyorum. Böyle bir salonu bizlere kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Bakanımıza ve sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İlknur Bektaş'ın yazdığı, Sezai Yılmaz'ın yönettiği, 'Ana-Dolu: Milli Mücadele'nin Cesur ve Kayıp Kadınları' adlı tek perdelik oyun sahnelendi. Yaklaşık 1,5 saat süren oyun, beğeniyle izlendi.