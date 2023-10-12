Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Pusu kuran hasımları av tüfeğiyle vurdu, bir gözünü kaybetti

        AĞRI'da,yaşadığı köyde, başkasına ait hayvanların arazisine girmesi üzerine tartışıp şikayet ettiği kişiler tarafından av tüfeğiyle vurulan Harun Işık (35), sağ gözüne isabet eden saçmalarla görme yetisini kaybetti. Vücudunda halen çıkarılmayan 32 saçma olan Işık, "Bana 4 kişi pusu kurdu. İlk mermi gözüme isabet etti. Ondan sonra bir şey görmedim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 12:11 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pusu kuran hasımları av tüfeğiyle vurdu, bir gözünü kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        AĞRI'da,yaşadığı köyde, başkasına ait hayvanların arazisine girmesi üzerine tartışıp şikayet ettiği kişiler tarafından av tüfeğiyle vurulan Harun Işık (35), sağ gözüne isabet eden saçmalarla görme yetisini kaybetti. Vücudunda halen çıkarılmayan 32 saçma olan Işık, "Bana 4 kişi pusu kurdu. İlk mermi gözüme isabet etti. Ondan sonra bir şey görmedim" dedi.

        Patnos ilçesi Yukarıgöçmez köyünde yaşayan evli ve 5 çocuk babası Harun Işık, 19 Eylül'de, başkasına ait hayvanların arazisine girdiğini görerek şikayetçi oldu. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında belirlenen kişiler hakkında işlem yapıp köyden ayrıldı. Harun Işık'a aynı akşam, koyunları meradan köye getirirken, şikayetçi oldukları aileden 4 kişi tarafından pusu kuruldu. Köye doğru giderken, pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Işık, yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredekiler, olay yerine gelip, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, saldırıyı gerçekleştiren 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Köye gelen sağlık görevlileri, Işık'ı, Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Muayenesinde Işık'ın bedeninin çeşitli yerlerine 62 saçmanın isabet ettiği anlaşıldı, 30'u küçük operasyonlarla çıkarıldı, geri kalan 32'si çıkarılamadı. Saçmalardan çoğu Işık'ın kollarında ve gövdesinde, 4'ü başına isabet etti. Gözüne isabet eden 1 saçma ise Işık'ın hayatını kararttı. Gözündeki saçmayı çıkarmanın çok riskli olduğunu söyleyen Ağrı'daki doktorlar, Işık'ı Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Servisi'ne sevk etti. Hastanedeki tedavisi süren Işık, ameliyat olacağı günü bekliyor.

        '20 GÜNDÜR SAÇMAYLA YAŞIYORUM'

        Gözünde ve vücudunda onlarca saçmayla yaşayan Harun Işık, "Bana 4 kişi pusu kurdu. İlk mermi gözüme isabet etti. Ondan sonra bir şey görmedim. Vücuduma toplam 62 saçma isabet etmiş. 30 tanesini çıkardılar, diğerleri duruyor. Başımda, gözümde, yanağımda var. 20 gündür saçmayla yaşıyorum. Muayene ettiler, 1 gözümde görme engeli oluşmuş, hatta hiçbir şey göremiyorum" diye konuştu.

        Işık'ın kardeşi Kenan Işık ise "Köylülerimizin koyunları bizim arsaya girmiş, biz de şikayetçi olduk. Kolluk kuvvetleri gelip onların hayvanlarını arsamızın içinde gördü. Fotoğraflama yapıp tutanak tuttular. Akşama doğru ağabeyim koyunları almaya gidiyor. Köye dönüşte 4 kişi pusu kurmuş ve av tüfekleriyle ateş açmışlar. Olay, yaklaşık 15-20 saniye sürüyor. Köylüler görüp ağabeyimi hastaneye yetiştirmiş. Doktorlar bugün ya da yarın ağabeyimin gözüyle ilgili 1 ameliyat gerçekleştirecek. Gözüne yakın yerinden 1 tane saçma çıkardılar. 1 tanesi gözün arka tarafına denk gelmiş kritik 1 bölgede bulunuyor ve sinirleri yakmış. Ama daha net belli değil, 4-5 ay bir bekleme süreci olacak. Ağabeyimin vücuduna 62 tane saçma isabet etmiş, 30 tanesi çıkarıldı. Diğerleri daha duruyor" dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Babasını boğarak öldürmüştü! Katil evlattan "Pişkin" savunma!
        Babasını boğarak öldürmüştü! Katil evlattan "Pişkin" savunma!
        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        "Kasımpaşa'nın suçu ne?"
        "Kasımpaşa'nın suçu ne?"
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        8 haftada 9 hoca değişimi!
        8 haftada 9 hoca değişimi!
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        Oklavalı 'meşru müdafaa'ya beraat!
        Oklavalı 'meşru müdafaa'ya beraat!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Kimler o tazminatı alabilir?
        Kimler o tazminatı alabilir?
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor

        Benzer Haberler

        14 yaşındaki başarılı sürat pateni sporcusu Derya Karadağ, olimpiyatları he...
        14 yaşındaki başarılı sürat pateni sporcusu Derya Karadağ, olimpiyatları he...
        Atatürk Üniversitesinden 26 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları...
        Atatürk Üniversitesinden 26 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları...
        Curling Süper Lig müsabakaları Erzurum'da tamamlandı
        Curling Süper Lig müsabakaları Erzurum'da tamamlandı
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum'un tescilli lezzetlerini Türkiye'nin dört bir yanına pazarlıyor
        Erzurum'un tescilli lezzetlerini Türkiye'nin dört bir yanına pazarlıyor
        Erzurum Emniyet Müdürlüğünden "Kentin huzuru için gece gündüz görevdeyiz" m...
        Erzurum Emniyet Müdürlüğünden "Kentin huzuru için gece gündüz görevdeyiz" m...