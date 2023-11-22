Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 50 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 50 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 50 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 50 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 50, Kartalkaya ve Palandöken-2'de 45, Uludağ'da 40, Hakkari'de 28, Sarıkamış'ta 27, Keltepe'de 26 ve Hesarek'te 17 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 22.11.2023 En düşük En yüksek
        Palandöken PB -9
        Kartalkaya PB 2
        Palandöken-2 PB -8 1
        Uludağ SY 3 7
        Hakkari PB -13 2
        Sarıkamış ÇB -5
        Keltepe Y -6
        Hesarek PB -5

        (PB: Parçalı bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, Y: Yağmurlu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor"
        "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şampiyon başkentten
        Şampiyon başkentten
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Yağ aldırma ameliyatı sonrası ölüm iddiası
        Yağ aldırma ameliyatı sonrası ölüm iddiası
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        "İzmir'de kordon her yıl 1 santim çöküyor!"
        "İzmir'de kordon her yıl 1 santim çöküyor!"
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi

        Benzer Haberler

        Rocky filmlerinden etkilenerek boksa başlayan Türk sporcunun dünya şampiyon...
        Rocky filmlerinden etkilenerek boksa başlayan Türk sporcunun dünya şampiyon...
        Erzurum'da otobüste 5 bin 299 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Erzurum'da otobüste 5 bin 299 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Erzurum'da mezar kazma işlemi kara kış gelmeden yapıldı
        Erzurum'da mezar kazma işlemi kara kış gelmeden yapıldı
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 146 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 146 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Doğu Anadolu'da kar yağışı durdu, soğuk hava etkisini koruyor
        Doğu Anadolu'da kar yağışı durdu, soğuk hava etkisini koruyor
        Erzurum'da kışlık bin mezar kazıldı
        Erzurum'da kışlık bin mezar kazıldı