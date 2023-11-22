Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 50 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 50 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 50 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 50, Kartalkaya ve Palandöken-2'de 45, Uludağ'da 40, Hakkari'de 28, Sarıkamış'ta 27, Keltepe'de 26 ve Hesarek'te 17 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 22.11.2023 En düşük En yüksek Palandöken PB -9 Kartalkaya PB 2 Palandöken-2 PB -8 1 Uludağ SY 3 7 Hakkari PB -13 2 Sarıkamış ÇB -5 Keltepe Y -6 Hesarek PB -5

(PB: Parçalı bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, Y: Yağmurlu)