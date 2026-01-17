Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, geçen yıl 1,5 milyon hastaya hizmet verdi

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da bölgenin "sağlık üssü" olarak nitelendirilen Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, geçen yıl 1,5 milyon hastaya tedavi imkanı sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 11:39 Güncelleme: 17.01.2026 - 11:39
        Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, geçen yıl 1,5 milyon hastaya hizmet verdi
        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da bölgenin "sağlık üssü" olarak nitelendirilen Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, geçen yıl 1,5 milyon hastaya tedavi imkanı sundu.

        Üniversite yerleşkesinde 63 yıl önce kurulan, radyolojik üst düzey cihazlara sahip, erişkin kemik iliği nakli merkezi, tam donanımlı acil kompleksi, organ nakli, kalp, tüp bebek, hiperbarik, ağrı tedavisi, göz bankası ve göğüs cerrahisi gibi birçok merkezi olan hastane, donanımlı yoğun bakım ve uluslararası standartlarda ameliyathanelerinin yanı sıra tecrübeli hekim kadrosu ile yurt içi ve yurt dışından hastalara hizmet veriyor.

        Günlük yaklaşık 4 bin dolayında hastaya hizmet veren hastanenin, 1419 hasta yatağı, 27 ameliyathane ve 189 yoğun bakım yatağı bulunuyor.

        Radyolojik üst düzey cihazlarla donatılan ve Türkiye'de yemek borusu ameliyatlarının kapalı yöntemle başarıyla uygulandığı önemli merkezlerden biri olan hastane, hızlı tanı ve doktorlara kolay erişim imkanlarıyla da öne çıkıyor.

        Geçen yıl İstanbul ve Ankara ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, İran ile Avrupa ülkelerinden gelen yaklaşık 1,5 milyon hastanın başvurduğu, 250'si akademik olmak üzere 3 bin 754 personelin çalıştığı 1419 yataklı hastanede, toplamda 38 organ, 37 kök hücre nakli, 58 kornea nakli, 394 tüp bebek uygulaması da yapıldı.

        Hastane başhekimi Prof. Dr. Atilla Eroğlu, AA muhabirine, Araştırma Hastanesinin bölgedeki yaklaşık 17 kente, komşu ülkelere ve Orta Asya'ya ciddi hizmetler sunduğunu belirterek "Hastanede her yıl yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 1,5 milyon kişiye hizmet veriliyor. 900'ü aşkın hekimimizle bu hastalarımızın tetkik, teşhis ve tedavisinde görev almaktayız." dedi.

        Hastanede, kardiyovaskülerden göğüs cerrahisine kadar Türkiye'de yapılan tüm ameliyatların başarıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Eroğlu, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'dan da hastaların tedavi için hastaneyi tercih ettiğini aktardı.

        - "Türkiye'de sağlığa ulaşmanın en kolay olduğu merkeziz"

        Türkiye'nin en gelişmiş üst düzey hastanelerinden birisi olduklarını işaret eden Prof. Dr. Eroğlu, şöyle konuştu:

        "Türkiye'nin en ekstrem vakalarının yapılabildiği, 63 yıllık sağlık kültürü, tecrübesi ve her branşta uzman hekimlerinin olduğu Türkiye'nin göz bebeği sağlık kuruluşlarından birisiyiz. Türkiye'de sağlığa ulaşmanın en kolay olduğu merkeziz. Kalp damar hastalıkları, kalp hastalıklarının bütün tedavilerinin yapılabildiği nadir merkezlerden, göğüs cerrahi açısından Türkiye'nin göz bebeklerinden birisiyiz. 30 yıllık hekimim, yaklaşık 30 bin ameliyat yaptım, 30 yıldır bu bölgede çalışıyorum, tüm hayatımızı halkımızın, devletimizin hizmetine adamış bilim insanı olarak, kalbimiz, gönlümüz bütün hastalara açık, şefkat eliyle hastaları tedavi etmek istiyoruz."

        Geçen yıl acil serviste 300 bin hastanın bakıldığını dile getiren Eroğlu, hastanenin yeni alınan tomografi ve ultrason cihazlarıyla donatıldığını aktardı.

        - "Bölgede hastalara kür, tedavi imkanı sağlayan hizmeti yerine getiriyoruz"

        Rektör Hacımüftüoğlu da hastanenin, bölgenin en büyük şifa merkezi olduğunu vurgulayarak "Birçok zor ve çözülemeyen, belki Ankara, İstanbul'a sevk edilmesi gereken vakaları tedavi edebilecek potansiyeli, altyapısı olan ve bu şekilde hastalara Doğu Anadolu Bölgesi'nde kür, tedavi imkanı sağlayan önemli hizmeti yerine getiriyoruz." diye konuştu.

        Hastanede çeşitli alanlardaki eksikliklerin giderilmesi için Sağlık Bakanlığı ve YÖK'ün destek verdiğini vurgulayan Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

        "Yakın zamanda hastaneye önemli ultrason cihazları alındı, bunlar hız ve teknolojik üstünlük sağlıyor. Radyasyon açısından yan etki oranları da düşük. Kanser gibi vakaları daha erken yakalama şansı tanıyor. Ayrıca 50 milyonluk bir cihaz da aldık, bu bölgedeki 22 şehre hizmet edebilir, 6 saate kadar eğer hasta yetiştirilirse özellikle felç vakalarında fayda sağlayacak, toplum sağlığı açısından çok kıymetli cihaz. Felçlilerin yanı sıra beyin kanamalarının önlenmesinde ve erken teşhis yapacak cihaz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

