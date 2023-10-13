Erzurum merkezli 8 ilde siber dolandırıcılara operasyon; 47 gözaltı (2)

39ŞÜPHELİTUTUKLANDI

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma kapsamında; teknik ve fiziki takip neticesinde, sosyal medya hesapları üzerinden yasal bungalov kiralama firmalarının bilgileri kullanılarak açılan sahte hesaplar ve sitelerden vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 47 şüpheli, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda da 4 adet ruhsatsız tabanca, 124 adet fişek, 10.22 gram esrar maddesi, 8 adet uyuşturucu hap, 168 bin 50 TL nakit para, 49 adet cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 39'u tutuklandı, 1'i savcılık, 7'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.