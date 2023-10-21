VİRAJDA DEVRİLEREK YANAN TANKERİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
ERZURUM'unTortumilçesinde, virajı alamayarak devrilen yakıt yüklü tanker yandı, sürücü Mehmet Nuri Çelebi (42) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Tortum ilçesi, Aksukapı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Oltu ilçesinde akaryakıt istasyonu işletmeciliği yapan Mehmet Nuri Çelebi yönetimindeki 75 AP 739 plakalı yakıt yüklü tanker, virajı alamayıp, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Devrilen tankerde yangın çıkarken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, 3 çocuk babası Mehmet Nuri Çelebi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Yol, ekiplerin kaza yerindeki incelemesinin tamamlanmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.