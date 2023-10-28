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        100'üncü yılda, özel gereksinimli çocuklar için farkındalık sergisi açtılar

        ERZURUMAtatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Hüseyin Elitok ve Öğretim Görevlisi Mevlüt Kaplanoğlu, 30 sanatçıyla özel gereksinimli çocukların çalıştığı Mutlu Kafe'de sergi açtı. Tezhip, hat, ebru, minyatür, ve halı kilimin yer aldığı sergiyi gezen özel öğrencilere, üniversiteli ablaları yardımcı oldu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 09:44 Güncelleme: 28.10.2023 - 09:45
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        100'üncü yılda, özel gereksinimli çocuklar için farkındalık sergisi açtılar
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        ERZURUMAtatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Hüseyin Elitok ve Öğretim Görevlisi Mevlüt Kaplanoğlu, 30 sanatçıyla özel gereksinimli çocukların çalıştığı Mutlu Kafe'de sergi açtı. Tezhip, hat, ebru, minyatür, ve halı kilimin yer aldığı sergiyi gezen özel öğrencilere, üniversiteli ablaları yardımcı oldu. 

        Türkiye Cumhuriyeti´nin kuruluşunun 100'üncü yılı anısına, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öncülüğünde Prof. Ruhi Konak'ın küratörlüğünde 11 ilde karma sergi düzenlendi. Etkinliğe Erzurum'dan katılan Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde görevli akademisyen ve sanatçılar, farkındalık oluşturmak için Geleneksel Türk Sanatları Sergisini özel gereksinimli çocukların çalıştığı 'Mutlu Kafe'de açtı. Koordinatörlüğünü Doç.Dr. Hüseyin Elitok ile Öğretim Görevlisi Mevlüt Kaplanoğlu'nun yaptığı sergiye Erzurum'daki 30 sanatçı, 33 eserle katıldı. Kafede açılan sergiyi gezen öğrencilere, üniversiteli ablaları yardımcı oldu.

        `ÖZEL ÖĞRENCİLER İLE SERGİDE BİR ARADA OLMAK KEYİF VERİCİ´

        Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, özel öğrencilere eserler hakkında bilgi vererek, nasıl yapıldığını anlattı. Hat eseriyle sergiye katılan Üniversite Lojmanlar Camii İmam Hatibi Nurettin Hınıslıoğlu, "İlk defa böyle bir sergiye katıldık. Böyle özel öğrencilerle sergide bir arada olmak keyif verici. Amacımız çocuklarımızda farkındalık meydana getirmekti. Sergiyi gezen öğrencilerin sorduğu soruları cevaplandırıyoruz. İlgileri çok iyi" dedi.

        `SANATLA TANIŞMALARI ADINA SERGİ İÇİN `MUTLU KAFE'Yİ TERCİH ETTİK´

        Serginin koordinatörlüğünü yapan Doç.Dr. Hüseyin Elitok, "Bu kardeşlerimiz bizim için çok kıymetli. Toplumla sosyalleşmeleri adına, sanatla tanışmaları adına sergi için Mutlu Kafe'yi tercih ettik. Çocuklarımızın geleneksel Türk sanatlarımızı tanımalarını istiyoruz. Sosyalleşme adına yardımcı olmak istiyoruz. Şehrimizde sergiye uygun mekanlar vardı ama bu sanatları tanımaları için Mutlu Kafe'de açtık" diye konuştu. 

        `AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZI TOPLUMA KAZANDIRMAK´

        Mutlu Kafe'nin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet verdiğini söyleyen Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü ve Mutlu Kafe'nin kurucu müdürü Hacer Türk, "Mutlu Kafe'miz özel gereksinimli bireylerin çalıştığı, döner sermayeden ücretlerini aldıkları Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan bir işletmedir. Cumhuriyet'in 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında hocalarımızın bu sergiyi kafede yapması bizleri mutlu etti. Amacımız çocuklarımızı topluma kazandırmak, kaynaştırmak. Böyle bir etkinlikle amacımıza da ulaşmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

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