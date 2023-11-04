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        Erzurum'da İsrail protestosu

        AKParti Erzurum Gençlik Kolları´nın organize ettiği yürüyüşle İsrail´in Gaze´ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 14:48 Güncelleme: 04.11.2023 - 14:50
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        Erzurum'da İsrail protestosu
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        AKParti Erzurum Gençlik Kolları´nın organize ettiği yürüyüşle İsrail´in Gaze´ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        AK Parti Genlik Kolları tarafından düzenlenen 'Zalime dur de, SayStop' eylemi merkez Yakutiye ilçesindeki Muratpaşa Camii Meydanı'nda gerçekleştirildi. AK Parti Milletvekilleri Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve partili gençlerin katıldığı eylemde İsrail protesto edildi. 'Su yok, elektrik yok, vicdan yok', 'Ey dünya daha kaç çocuk ölmeli', 'Filistin'de katilin parmak izi İsrail' dövizlerinin taşındığı eylemde basın açıklamasını okuyan M. Gökberk Kocaaliler, "İnsanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de İsrail tarihe bir kez daha adını kara bir leke olarak yazdırmıştır. Gazze'deki masum olan her bir sivilin su, gıda dahil temel ihtiyaçlarını edinmelerini engelleyen zalim İsrail´in bu gaddarlıkları karşısında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları sus pus olmuş, hatta kimileri İsrail'e destek için sıraya girmişlerdir. 421 kilometre uzunluğu, 10 kilometre genişliğinde bir alanda 2 milyon insanın yaşadığı, İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze'de hastaneler bombalanmaya devam etmekte. Netanyahu hükümeti soykırım suçu işlemektedir. Savaş hukuku ve insan hakları ihlal ediliyor, uluslararası hukuk tanınmıyor. Tüm bunlar dünyanın gözü önünde yapılıyor. Bu durum, İsrail'in gerek bugün gerekse yarın insanlık için hem bölgesel hem de küresel tehdit olduğunu ortaya koymaktadır. AK gençlik olarak bu vahşete, katliamlara 'SayStop' demek adına 30 bini aşkın gençle il ve ilçelerde protestomuzu gerçekleştirdik. AK Parti Gençlik Kolları olarak işgalci İsrail'in masum kanına doymayan alçak saldırıları son buluncaya kadar bunu demeye devam edeceğiz" diye konuştu.

        Açıklamanın ardından AK Parti milletvekilleri ve partili gençler, 'Filistin'de zulme dur de' pankartı ve dövizlerle Yakutiye Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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