Sanatçılar, Gazze için gerçek kan kullandıkları +18 sergisi açtı

GAZZE'deİsrail'in yaptığı saldırılara dikkat çekmek isteyen Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğretim üyesi ve öğrencileri, hazırladıkları 'Soykırımın başkenti Gazze' isimli sergide kan ve kefen bezi kullandı. Çalışmasında, kefenlenmiş onlarca çocuğun bulunduğu bölüme +18 işareti koyan Resim Bölümü öğretim üyesi Muhammet Tatar, "Bu sergiyi gezen kendini Gazze'de gibi hissedecek. Kan tutan bu sergiyi gezmesin" dedi.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşananlara yönelik Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 'Soykırımın başkenti Gazze' isimli sergi düzenledi. Atatürk Üniversitesi Sanat Galerisi'nde 17 Kasım'a kadar açık olacak sergideki bazı çalışmalarda gerçek kan ve kefen bezi kullanıldı.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim üyesi Muhammet Tatar, "20'nci yüzyıl bir anlamda soykırımlar ve insanlığın utanç verici yüzyılı olarak modern dünyanın hanesine not düşüldüğü bir yüzyıldır. 21'inci yüzyıl ise yine soykırımlar, kan ve barut kokuları eşliğinde yaşıyoruz. Batı gücünü arkasına alan İsrail, 75 yılı aşkın bir süredir sistematik bir şekilde Filistin halkını sindirip topraklarını ve her türlü insani haklarını gasbetmektedir. Bununla da yetinmeyip hesap vermemenin getirmiş olduğu rahatlıkla, vahşice kadın-çocuk demeden suçlu suçsuz ayrımı yapmadan insanlık dışı bir tavırla Gazze kentini ağır bombardımana tutarak Filistin halkına karşı soykırım yapmaktadır. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırıma sanatçılar olarak vicdani ve bir tepki göstermek görevi gereği, 'Soykırımın başkenti Gazze' başlıklı sergi için 29 sanatçı bir araya geldik. Resim, video art, enstalasyon ve heykel gibi eserler ile bu soykırıma tepki gösterdik. Bir anlamda tarihe not düştük. Sergiden önce tüm öğrencilerimizle gidip hastanede kan verdik ve eserlerimizde bunları kullandık. Gerçek kan kullandığımız sergide benim açtığım bölüme +18 uyarısı koydum. Çünkü burada kefenlenmiş bebek cesetleri ve kana bulanmış Filistin haritası bulunmakta. Video görüntüleri ile bu sergiyi gezenler kendilerini Gazze'de hissedecekler. Kan tutanlar bu sergiyi gezmesin" dedi.

Serginin kendisini çok etkilediğini belirten Maksut Enginyürek, "Sergideki eserler korku filmini andırıyor ama ne yazık ki orada yaşanan gerçekleri yansıtıyor. Sergi beni çok etkiledi ve Gazze için bir kez daha yüreğim kan ağladı" diye konuştu.