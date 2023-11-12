İlahiyat öğrencilerinden İsrail'e klipli tepki

ERZURUMAtatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dini Musiki Meşk ekibi, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'e tepki için klip çekti, zulmün bir an evvel durmasını istedi.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dini Musiki Meşk ekibi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için Botanik Park'ta klip çekti. Yapımcılığını İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Özfidan'ın yaptığı klipte gitarist Ahmet Hakan Altay, neyzen Mehmet Ergen görev aldı. Botanik Parktaki çeşitli noktalarda çekilen klipte şarkıyı fakülte öğrenciler Muhammed Burak Dağ, Muhammed Emin Dağ, Sefa Özden, Osman Demirden, Osman Nuri İnan, Mert Metin, Orkun Çelik seslendirdi.

"Çok canlar yaktın, çok ocaklar yıktın / Yerin yok dünyada nereden çıktı / Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim / Sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim / Hesabın boşuna, sakın umutlanma / Bu aziz topraklar yar olmaz sana / Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim / Sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim" sözlerinden oluşan şarkının klibi, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

`HERKES KENDİNCE BİR ŞEY YAPABİLMELİ´

Bir farkındalık oluşturmak için öğrencilerle klibi hazırladıklarını belirten Türk Din Musikisi Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Özfidan, "Filistin topraklarında son bir ayda değil, uzun yıllardır açık bir zulüm işleniyor. Dünyanın gözleri önünde kan akıyor, insanlık ve savaş suçu işleniyor. Biz de kendimizce ne yapabilirizi düşündük ve böyle bir klip çekmeyi planladık. Sözleri Necip Fazıl'a atfedilen ve bestesi Murat Kekili'ye ait olan eseri genç kardeşlerimizle beraber kliplendirdik. Bence tüm sektörlerde bir adım atılmalı. Herkes kendince bir şeyler yapabilmeli. Eli kalem tutan yazabilir, güzel konuşabilen anlatabilir, müziği kullanan nağmeleriyle bu zulmü duyurabilir. Ya da resim yeteneği olan resim yapabilir. Bu zulüm duyurulsun ve hatta durdurabilsin ümidiyle böyle bir çalışmayı yaptık. Müzik bazen gönle girer, yeri gelir bir gönle dokunur, yeri gelir sesini duyurur, yeri gelir bir mesaj verir. Biz de mesaj vermeyi, farkındalık oluşturmayı amaçladık. Umarım Filistin topraklarında bu zulüm sona erer ve kalıcı bir çözüm bulunur. İnşallah kurtuluşu yine bir benzer kliple taçlandırabiliriz" diye konuştu.

Klipte neyzen olarak rol alan İlahiyat Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Ergen, "Çok sevdiğim bir söz var, 'zulme engel olamıyorsanız onu duyurun' diye. Biz de bu sözden hareketle yola çıktık. İnsanın eli kolu bağlı olması vicdanları rahatsız ediyordu. Bir proje düşündük. İlahiyat Fakültesi Dini Musiki Meşk ekibimizden arkadaşlarla bunu gerçekleştirdik" dedi.