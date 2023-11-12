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        Erzurumspor FK - Göztepe: 3-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 18:28 Güncelleme: 12.11.2023 - 18:28
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        Erzurumspor FK - Göztepe: 3-2
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        STAD:Erzurum Kazım Karabekir

        HAKEMLER: Mahmet Türkmen, Emre Doğu, Abdülhamit Söyler

        ERZURUMSPOR FK: Göktuğ - Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Furkan Özhan (Dk. 37 Fırat Şaşi), Batuhan, Sefa, Estrella (Dk. 90 Alican), Özgür Sert (Dk. 65 Rosheuvel), Eren Tozlu

        GÖZTEPE: Lis - Ogün, Taha, Atınç, Ümit Akdağ (Dk. 63 Ensar Aksakal), İsmail Köybaşı, Traore (Dk. 79 Emre Gedik), Yalçın, Celil (Dk. 63 İzzet Furkan Malak), Mamah (Dk. 63 Messaoudi), Kubilay (Dk. 86 Diouf)

        GOLLER: Dk. 8 ve 88 Eren Tozlu, Dk. 21 Özgür Sert (Erzurumspor FK) - Dk. 27 ve 66 Taha Altıkardeş (Göztepe)

        KIRMIZI KART: Hakan Kutlu (Erzurumspor FK Teknik Direktörü)

        SARI KARTLAR: Batuhan, Estrella, Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK) Atınç, Kubilay, Traore, (Göztepe)

        1'inci Lig'in 12'nci haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

        8'inci dakikada Erzurumspor FK öne geçti. Sol kanattan Özgür'ün kullandığı serbest vuruşta Göztepe cezaalanı karıştı. Oluşan karambolde topu son anda önünde bulan Eren Tozlu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

        17'nci dakikada Erzurumspor bir kez daha gole çok yaklaştı. Yalçın'ın hatalı geri pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Sefa'nın sert şutunu kaleci Lis kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

        21'inci dakikada Erzurumspor FK farkı 2'ye çıkardı. Orhan Ovacıklı'nın kendi yarı sahasından savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Eren Tozlu, Atınç'tan sıyrıldı ve müsait pozisyondaki Özgür Sert'i gördü. Özgür'ün düzgün vuruşunda kaleci Lis çaresiz kaldı: 2-0.

        27'nci dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Yalçın'ın uzun kullandığı taç atışında Atınç topu kafayla penaltı noktasına doğru indirdi. Taha topun gelişine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

        İlk yarıyı Erzurumspor 2-1 önde tamamladı.

        66'ncı dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Yalçın'ın kullandığı köşe vuruşunda altı pasta topa kafayla dokunan Taha topu filelerle buluşturdu: 2-2.

        88'inci dakikada Erzurumspor yeniden öne geçti. Savunmadan çıkmaya çalışırken Atınç'ın ayağından topu kazanan Estrella'nn pasında Sefa, Orhan'ı gördü. Orhan da tek pasla Eren Tozlu'yu topla buluşturdu. Eren, sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-2.

        Erzurumspor maçı 3-2 kazandı.

        DHA-Spor - Türkiye-Erzurum / Merkez - Turgay İPEK

        2023-11-12 18:27:27

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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