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        Yolcunun midesinden 1 kilo 134 gram Afyon sakızı çıktı

        ERZURUM'da,yolcu otobüsünde şüphe üzerine hastanede röntgeni çekilen yolcunun midesinde Afyon sakızı, tespit edildi. Yolcu, midesindeki 1 kilo 134 gram Afyon sakızını doğal yollarla çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 09:58 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:00
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        Yolcunun midesinden 1 kilo 134 gram Afyon sakızı çıktı
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        ERZURUM'da,yolcu otobüsünde şüphe üzerine hastanede röntgeni çekilen yolcunun midesinde Afyon sakızı, tespit edildi. Yolcu, midesindeki 1 kilo 134 gram Afyon sakızını doğal yollarla çıkardı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünde yaptığı denetimde, durumundan şüphelendiği yolcuyu hastaneye götürdü. Burada rdöntgeni çekilen yolcunun midesinde uyuşturucu tespit edildi. İlaç verilen yolcu, 1 kilo 134 gram Afyon sakızını doğal yollarla çıkardı.

        UYUŞTURUCUYA 3 TUTUKLAMA

        Bu arada Erzurum'da bir araçta yapılan aramada da bagaj kısmındaki zulada 856,53 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki 3 kişinin üzerinde suç geliri olduğu belirlenen 9 bin 480 liraya el koyuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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