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        Jandarmadan krom ve değerli taş operasyonu

        ERZURUM´unAşkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 13,6 ton krom madeni, 235 kilogram kemererit ismindeki değerli taş ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 19:28 Güncelleme: 04.12.2023 - 19:28
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        Jandarmadan krom ve değerli taş operasyonu
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        ERZURUM´unAşkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 13,6 ton krom madeni, 235 kilogram kemererit ismindeki değerli taş ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Aşkale ilçesinde bir kişinin yasa dışı yollarla elde ettiği değerli madenleri satmaya çalıştığı yönünde bilgi alan Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hareke geçti. Jandarma, şüpheli M.D.´nin evine operasyon gerçekleştirdi. Evde yapılan aramada, 13,6 ton krom madeni, 235 kilogram kemererit ismindeki değerli taş, 1 9 mm tabanca, 57 adet 9 mm fişek, 1 kalem tabanca fişeği, 7 adet 7.62 mm fişek, 1 adet 5.56 mm fişek, 1 adet 5.56 mm manevra fişeği, 154 adet muhtelif çapta boş kovan, 2 tarihi top mermisi kovanı ele geçirildi. Jandarma, şüpheli M.D.´yi gözaltına aldı.

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