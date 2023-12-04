Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Ticaret Borsası

        Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı 558 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 17:00 Güncelleme: 04.12.2023 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum Ticaret Borsası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı 558 liradan satıldı.

        ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

        ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ
        Kavurma Kg 558,00 558,00 558,00 HTSG
        Et büyükbaş Kg 349,50 355,24 351,01 HTSG
        Tereyağı Kg 194,50 198,65 196,58 HTSG
        Patates Kg 6,00 16,00 11,00 HTS
        Kuru soğan Kg 5,00 12,00 8,70 HTS
        Kaşar peyniri Kg 197,65 197,65 197,65 HTSG
        Yağlı peynir Kg 129,76 129,76 129,76 HTSG

        HTSG: Hazır Tüccar Satış Geç

        HTS: Hazır Tüccar Satışı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        İfadesinin alınıp alınmadığı merak ediliyordu! İşte Nur Erkasap’ın ifadesi!
        İfadesinin alınıp alınmadığı merak ediliyordu! İşte Nur Erkasap’ın ifadesi!
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Avrupa kara teslim oldu
        Avrupa kara teslim oldu
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?

        Benzer Haberler

        Ödüllü cihaz "YUVA" ile arızalar için aydınlatma direğine çıkmaya gerek kal...
        Ödüllü cihaz "YUVA" ile arızalar için aydınlatma direğine çıkmaya gerek kal...
        Erzurum'da polisler Sevgi Evleri'ndeki çocuklar için etkinlik düzenliyor
        Erzurum'da polisler Sevgi Evleri'ndeki çocuklar için etkinlik düzenliyor
        Erzurum, Ardahan, Kars, Tunceli ve Ağrı'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
        Erzurum, Ardahan, Kars, Tunceli ve Ağrı'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
        Erzurum'da 1400 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Erzurum'da 1400 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Erzurumspor FK-Gençlerbirliği maçının ardından
        Erzurumspor FK-Gençlerbirliği maçının ardından
        Erzurumspor FK-Gençlerbirliği maçının ardından
        Erzurumspor FK-Gençlerbirliği maçının ardından