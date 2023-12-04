Erzurum'da 1400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Erzurum'da bir otomobilde 1400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Horasan ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 1400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Araçtaki S.B, E.B ve A.E.T. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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