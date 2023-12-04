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        Erzurum'da 1400 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Erzurum'da bir otomobilde 1400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 10:06 Güncelleme: 04.12.2023 - 10:25
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        Erzurum'da 1400 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Erzurum'da bir otomobilde 1400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Horasan ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 1400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

        Araçtaki S.B, E.B ve A.E.T. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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