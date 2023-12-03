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        Erzurumspor FK-Gençlerbirliği maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Sinan Kaloğlu, her iki takımın da iyi mücadele ortaya koyduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 20:31 Güncelleme: 03.12.2023 - 20:31
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        Erzurumspor FK-Gençlerbirliği maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Sinan Kaloğlu, her iki takımın da iyi mücadele ortaya koyduğunu söyledi.

        Kaloğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelelerinden dolayı iki takım oyuncularını da kutladı.

        İlk yarıda rakibe çok fazla pozisyon vermediklerini belirten Kaloğlu, "Maç 0-0 iken girdiğimiz çok net 2-3 pozisyon vardı, biri gol olsaydı maçın şekli değişebilirdi." dedi.

        Kaloğlu, golü yedikten sonra oyuncularının pes etmediğini anlatarak, "Bir anlık dalgınlığımız, pozisyon hatamız bize gole mal oldu. Devre arasında oyuncularımızla farklı bir konuşma yaptık ve pes etmemelerini, maçın böyle bitmeyeceğini, mücadele etmelerini istedim. Açıkçası çok iyi oynadık mı oynamadık. Daha iyisini yapabilir miydik evet yapabilirdik." diye konuştu.

        İkinci yarı risk alarak sahaya çıktıklarını aktaran Kaloğlu, şunları kaydetti:

        "İki santrforla 4-4-2'ye döndük. Bu bize ofansif anlamda avantaj sağladı. Bu sefer kenardan çok gelemedik. Oradan gelseydik iki uzun oyuncumuzla belki sonuca gidebilirdik. Duran toplarda etkili olduk ve birkaç pozisyonumuz vardı, atamadık. Rakip de ikinci yarı iyi kontrataklar yaptı. Bunlardan birinde Erzurumspor da golü bulabilirdi. Maç gitti geldi ve açıkçası iki taraf da 2 puan kaybına üzülmüştür. Son dakika çok net bir pozisyonda golü atabilseydik iyi olacaktı ama oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duymaya devam ediyorum. İyi bir takımız, sakatlarımız dönünce daha iyisini yapacağız."

        - "Bu ligde hiçbir maç kolay değil"

        Kaloğlu, ligde bütün takımların birbirini yenebilecek güçte olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Bu ligde hiçbir maç kolay değil. Alt sıralarda olan takımlara karşı üst sıralardaki takımlar 'Biz bu maçı rahat kazanırız.' diyemez. Bunun zaten örneklerini ligde gördük. O yüzden her maç çok zor, her maça iyi konsantre olmak zorundayız. Bazı takımların kadro kalitesi fark yaratıyor. Eyüpspor, Kocaelispor, Bandırmaspor gibi bazı takımlar, iyi ve geniş kadrolara sahipler. Ama her takım mücadele ediyor, takım ruhunu ortaya koyuyor. Bu ligin zorluğu Süper Lig'den daha zor, ben bunu her zaman söylüyorum. Bu ligde her maçın bir öyküsü var. Kalite anlamında Süper Lig'in altında bir kalite olabilir ama zorluk açısından bu lig daha zor, daha mücadeleci bir lig. O yüzden her takım her takımı yenebilir."

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