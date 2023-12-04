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        Erzurum'da 9 öğrenci içtikleri meyve suyundan zehirlendi

        Erzurum'da, bir lisede 9 öğrenci içtikleri meyve suyundan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 17:23 Güncelleme: 04.12.2023 - 17:35
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        Erzurum'da 9 öğrenci içtikleri meyve suyundan zehirlendi
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        Erzurum'da, bir lisede 9 öğrenci içtikleri meyve suyundan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

        Yakutiye ilçesindeki Şükrüpaşa Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 9 öğrenci rahatsızlandı. İhbar üzerine okula 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğrencilerin, içtikleri meyve suyundan dolayı zehirlendiği belirlendi.

        Öğrencilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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