Eski eşi ile sevgilisi olduğunu öne sürdüğü erkeği bıçaklayan sanığa 35 yıla kadar hapis istemi ERZURUM'da boşandığı Kübra K. (28) ve sevgilisi olduğunu iddia ettiği Osman Bera Y.'yi (21) defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan tutuklu Bilgehan Gültekin (42) hakkında 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ERZURUM'da boşandığı Kübra K. (28) ve sevgilisi olduğunu iddia ettiği Osman Bera Y.'yi (21) defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan tutuklu Bilgehan Gültekin (42) hakkında 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 20 Ekim 2023´te Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Kübra K. ile olan 3 yıllık evliliği, 16 Ekim 2023'de görülen boşanma davasıyla biten Bilgehan G., çocuklarını görmeye gitti. Kayınvalidesinin de evde olduğu görüşme sırasında çocuklarının velayetini alacağını söyleyen Bilgehan Gültekin, Kübra K. ile Osman Bera Y.'nin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları gösterdi. Çıkan tartışmada Gültekin, Kübra K.´yi yanındaki bıçakla defalarca bıçakladı. Burada eski kayınvalidesi İlknur K. ile de kavga eden Bilgehan Gültekin, daha sonra Kübra K.´nin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Osman Bera Y.´nin evine gitti. Apartman bahçesinde aralarında çıkan arbedede Osman Bera Y.´yi 8 yerinden bıçaklayan Bilgehan Gültekin, kaçtı. Komşuların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kübra K. ve Osman Bera Y., ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilgehan Gültekin ise Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, olay yerine 500 metre mesafede yaralı bulundu. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi yapılan Bilgehan Gültekin gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Gültekin, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

GÜLTEKİN'İN İFADESİ İDDİANAMEDE YERALDI

Gültekin hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanarak Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede Gültekin'in ifadesine yer verildi. 18 Ekim'de Osman Bera Y. `yi Kübra K.´nin evinin banyosunda yakaladığını iddia eden Gültekin, bir gün sonra tartıştıklarını 20 Ekim günü çocuklarını görmeye gittiğini anlattı. Eşiyle konuşmaları sırasında çocukları kendisinden alacağını söylemesi üzerine yine tartışma çıktığını kaydeden Gültekin, kayınvalidesinin elinde bıçakla yanlarına gelerek torunlarını vermeyeceğini ve `Kızıma bir şey yaparsan oğlunu öldürürüm´ sözleri üzerine kendini kaybettiğini anlattı. Gültekin, kayınvalidesinin düşürdüğü bıçağı Kübra'ya doğru salladığını, daha sonra Osman Bera Y.´nin evine gittiğini söyledi. Gültekin, kaçan Osman Bera Y.´yi takip ederek bıçakladığını ifade etti.

Eski damadını yaralamakla suçlanan eski kayınvalide İlknur K. ise savcılıktaki ifadesinde, Bilgehan Gültekin'in kızını bıçaklaması nedeniyle eline bıçak aldığını, ancak kimseyi yaralamadığını öne sürdü.

ESKİ DAMADA 35, KAYINVALİDEYE 4,5 YIL HAPİS İSTENDİ

İddianamede, olay yeri inceleme raporları, kamera görüntüleri, fotoğraflar, uzmanlık ve adli muayene raporları, iletişimin tespiti kayıtları, Aile Mahkemesi'nin dava dosyası, bilirkişi raporu, müşteki ve şüphelilerin savunmalarına yer verildi. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, Bilgehan Gültekin'in 'Kadına karşı silahla basit yaralama', 'Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kadına karşı tehdit' ve 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplam 35 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi. Eski kayınvalide İlknur K.´nin, Bilgehan Gültekin'e ise 'Silahla basit yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis talep edildi.