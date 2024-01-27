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        Erzurum'da şarampole yuvarlanan midibüsteki 12 kişi yaralandı

        Erzurum'un Köprüköy ilçesinde, midibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 02:45 Güncelleme: 27.01.2024 - 02:45
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        Erzurum'da şarampole yuvarlanan midibüsteki 12 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Köprüköy ilçesinde, midibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 12 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 25 ABU 535 plakalı midibüs, ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

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